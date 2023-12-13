Trabzonspor'da Bakasetas'a yeni teklif

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın oyun planında çok önemli bir yeri olan Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinin uzatılması için bir kez daha harekete geçildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bakasetas'a yeni teklif
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13 Aralık 2023 12:21
Gaziantep FK maçında golünü atan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas için flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo Mavili ekibin tecrübeli futbolcusunun geleceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeniden takımın başına gelmesiyle birlikte performansında ciddi bir yükselme olan Anastasios Bakasetas, Süper Lig'deki gol orucuna Gaziantep FK deplasmanında son vermişti.

30 Eylül'de 2-1 kazanılan Pendik mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle oynayan Bakasetas, Antep karşısında takımının ikinci golüne imzasını atmıştı.

BİR KEZ DAHA HAREKETE GEÇİLDİ

Avcı'nın oyun planında çok önemli bir yeri olan Yunan yıldızın sözleşmesinin uzatılması için bir kez daha harekete geçildi. Avrupa'dan ciddi teklifler alan ve kontratı bu sezon sonunda bitecek Bakasetas'la Bordo-Mavili yönetim, daha önce iki kez görüşme yapmıştı.

İKİ KEZ MASAYA OTURULDU

Bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayan Karadeniz temsilcisinin kurmaylarının, Ocak ayı içerisinde bir kez daha 30 yaşındaki futbolcuyla masaya oturacağı öğrenildi.

YENİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Trabzon'dan devam eden sözleşmesinden bonuslarla birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro alan tecrübeli futbolcuya bundan önce yapılan görüşmelerde, 3 yıllık yeni anlaşma için bonuslarla birlikte 2.2 milyon Euro teklif edildiği öne sürülmüştü.  

 

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