Gaziantep FK maçında golünü atan'un Yunan yıldızıiçin flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo Mavili ekibin tecrübeli futbolcusunun geleceği şimdiden büyük merak konusu oldu.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeniden takımın başına gelmesiyle birlikte performansında ciddi bir yükselme olan Anastasios Bakasetas, Süper Lig'deki gol orucuna Gaziantep FK deplasmanında son vermişti.30 Eylül'de 2-1 kazanılan Pendik mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle oynayan Bakasetas, Antep karşısında takımının ikinci golüne imzasını atmıştı.Avcı'nın oyun planında çok önemli bir yeri olan Yunan yıldızın sözleşmesinin uzatılması için bir kez daha harekete geçildi. Avrupa'dan ciddi teklifler alan ve kontratı bu sezon sonunda bitecek Bakasetas'la Bordo-Mavili yönetim, daha önce iki kez görüşme yapmıştı.Bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayan Karadeniz temsilcisinin kurmaylarının, Ocak ayı içerisinde bir kez daha 30 yaşındaki futbolcuyla masaya oturacağı öğrenildi.Trabzon'dan devam eden sözleşmesinden bonuslarla birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro alan tecrübeli futbolcuya bundan önce yapılan görüşmelerde, 3 yıllık yeni anlaşma için bonuslarla birlikte 2.2 milyon Euro teklif edildiği öne sürülmüştü.