Trabzonspor, Batista Mendy'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Batista Mendy'de mutlu sona ulaştı. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan futbolcu ailesiyle birlikte Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucunda Fransız ön libero Batista Mendy transferini sonuçlandırdı. Angers Kulübü ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerini tamamlayan bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.
Fransa'dan özel uçakla yola çıkacak Mendy, TSİ 02:00'de Trabzon'a ulaştı. Mendy, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılacak.
BATISTA MENDY KİMDİR?
23 yaşındaki Mendy, Nantes altyapısından yetişirken 2021'de Angers'e transfer oldu. Ligue 1'de geçen sezon tam 35 karşılaşmaya çıkan, 3 kez de Fransa Kupası'nda forma giyen genç futbolcu, orta sahada özellikle defansif performansıyla dikkat çekiyor.
Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucunda Fransız ön libero Batista Mendy transferini sonuçlandırdı. Angers Kulübü ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerini tamamlayan bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.
Fransa'dan özel uçakla yola çıkacak Mendy, TSİ 02:00'de Trabzon'a ulaştı. Mendy, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılacak.
BATISTA MENDY KİMDİR?
23 yaşındaki Mendy, Nantes altyapısından yetişirken 2021'de Angers'e transfer oldu. Ligue 1'de geçen sezon tam 35 karşılaşmaya çıkan, 3 kez de Fransa Kupası'nda forma giyen genç futbolcu, orta sahada özellikle defansif performansıyla dikkat çekiyor.
Trabzonspor'un paylaşımı! https://t.co/1WORWV9sT7
— Sporx (@sporx) September 6, 2023