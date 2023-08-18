Trabzonspor, Baniya'yı açıkladı

Rayyan Baniya'nın alacağı maaş ise şu şekilde:



"- 2023-24: 750 Bin € - 2024-25: 800 Bin € - 2025-26: 850 Bin € - 2026-27: 900 Bin € - 2027-28: 1 Milyon €"

Trabzonspor , Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'e 2 Milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödendiği duyuruldu."Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır.