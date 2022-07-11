Trabzonspor'a bir Kuzeyli transferi daha!

Son şampiyon, gelecek sezon geniş bir kadro kurmak isterken, bir süredir stoper mevkiiyle ilgileniyordu. Fırtına'da bu kez gündeme Stefan Strandberg geldi. Stefan Strandberg transferinde Trabzonspor'a mali olarak 'kolaylaştıran' detay da belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a bir Kuzeyli transferi daha!
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11 Temmuz 2022 12:47
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da savunma için yeni bir isim daha gündeme geldi.

Stoper transferini bir türlü sonuçlandıramayan bordo-mavililer bonservisi elinde olan Norveçli oyuncu Stefan Strandberg'i gündemine aldı.

Yönetim, uzun zamandır transfer gündemini meşgul eden Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerinden bir türlü istediği sonucun alamadı. Akabinde, farklı isimlerle temaslara başladı.

Yönetimin alternatif olarak belirlediği isimlerin başında da son olarak İtalyan ekibi Salernitana forması giyen Norveçli Strandberg oldu.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI

31 yaşındaki başarılı stoperin bonservis engelinin olmaması da yönetimin elini güçlendiriyor. Norveç Milli Takım forması da giyen Strandberg'in menajeri ile temasa geçildi. Kurmaylar, maddi şartların da oluşması halinde girişimlerini hızlandıracak. Futbolcu, daha önce Valerenga, Rosenborg, Krasnodar Hannover, Ural ve Trapani formalarını giydi. 

 

 

 

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