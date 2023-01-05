Tottenham ikinci yarı açıldı; Harry Kane şov

İngiltere Premier Lig'de Patrick Vieira'nın ekibi Crystal Palace ile Antonio Conte'nin yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.



Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham ikinci yarıda bulduğu goller ile 4-0 kazanırken goller; 48 ve 53'te Harry Kane, 68'de Matt Doherty ve 72'de Heung Min-Son'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte ligde iki maçlık aranın ardından yeniden galibiyetle tanışan Tottenham puanını 33'e yükseltirken, Crystal Palace 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Tottenham evinde Arsenal'i konuk ederken, Crystal Palace deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.





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