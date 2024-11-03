🚑Cristian Romero

🚑Micky van de Ven

🚑Djed Spence

🚑Wilson Odobert



Tottenham'da Micky van de Ven'in ardından bir diğer as stoper Cristiano Romero da Aston Villa maçında sakatlandı. pic.twitter.com/TVceapRfoy



— Sporx (@sporx) November 3, 2024

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta Aston Villa'nın golünü 32. dakikada Morgan Rogers atarken, Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Brennan Johnson, 75 ve 79. dakikalarda Dominic Solanke ve 90+7'de James Maddison kaydetti.Tottenham'da Arjantinli stoper Cristian Romero, maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Oyundan çıktıktan sonra sakatlanması sebebiyle sinirlerine hakim olamayan Romero, yerde bulunan malzemeleri fırlatarak tepkisini gösterdi.Tottenham'da sakatlığı bulunan bir diğer stoper Micky van de Ven'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından Romero'nun da Galatasaray maçı öncesi sakatlanması dikkat çekti.Öte yandan Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung Min-Son, 56. dakikada oyundan alınmasının ardından teknik heyete neden oyundan alındığı ile ilgili tepki gösterdi.Ayrıca maçın 56. dakikasında Son'un yerine oyuna giren Richarlison, maçı 3-1 yapan asistinin ardından arka adalesini tutarak oyundan alındı ve yerini Archie Gray'e bıraktı.Bu sonuçla birlikte Tottenham ligdeki puanını 16'ya yükseltirken, Aston Villa 18 puanda kaldı.Tottenham bir sonraki maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olurken Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.