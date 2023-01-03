Torreira, Ankaragücü maçında yok

Galatasaray, Lucas Torreira'nın ailevi sebepler dolayısıyla Uruguay'a gittiğini ve Ankaragücü maçı kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Torreira, Ankaragücü maçında yok
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03 Ocak 2023 20:26
Galatasaray'da Lucas Torreira ailevi sebeplerden dolayı ülkesi Uruguay'a gitti.

Torreira, MKE Ankaragücü ile Spor Toto Süper Lig'de oynanacak mücadelede forma giymeyecek.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta da sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Uruguaylı, üst üste ikinci maçını da kaçırmış olacak.

Lucas Torreira, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

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