Tire 2021'den orta sahaya takviye

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Tire 2021 FK dış transferde orta saha oyuncusu Yusuf Yıldız'la anlaştı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız devre arası transfer çalışmaları kapsamında Menemen FK'dan 2004 doğumlu orta saha Yusuf Yıldız ile 2.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yusuf'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Güzeltepe Gençlikspor'da futbola başlayan 20 yaşındaki Yusuf, 2'nci Lig'de önceki sezon 2, geçen sezon 4 olmak üzere 6 maçta forma giyip 1 gol atarken, kupada toplam 4 kez görev yaptı.



