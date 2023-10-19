Theofanis Gekas, Türkiye'ye geri döndü. 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, Yunan teknik adam Gekas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.



TÜRKİYE MACERASI 2011-2012'DE BAŞLADI



Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun devre arasında Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de forma giymeye başlayan Yunan futbolcu, Aksihar Belediyespor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da da mücadele etti. Profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Larissa'da başlayan 36 yaşındaki Gekas, sırasıyla Kallithea, Panathinakos, Bochum, Bayer Leverkusen, Portsmouth, Herta Berlin ve Eintracht Frankfurt formaları giydikten sonra 2012 yılında Samsunspor ile anlaşarak Türkiye'ye geldi. Samsunspor'da 11 maçta 8 gol kaydetti.



LEVANTE SONRASI AKHİSAR



Daha sonra Levante'ye transfer olan Gekas, 2012-2013 sezonunda Akhisarspor ile anlaşarak yeniden Türkiye'ye döndü. Akhisar'da 15 maçta 12 gol kaydeden Gekas, 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Atiker Konyaspor'da ise 24 maçta 13 gol kaydetti. 2014-2015 sezonunda yeniden döndüğü Akhisarspor'da 24 maçta 12 gol attı. 2015 yılında transfer olduğu Eskişehirspor'da ise 10 maçta 5 gol kaydeden Gekas, daha sonra ise İsviçre'nin Sion takımına transfer olan burada 21 maçta 10 gol kaydetti.



GOL KRALLIĞI VAR



Süper Lig ve Bundesliga gol krallığı bulunan futbolcu, 2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Yunanistan adına 10 gol atmış ve eleme grubunun en golcü oyuncusu olmuştu.



DİKKAT ÇEKEN SİVASSPOR İSTATİSTİĞİ



Kırmızı beyazlıların prensipte anlaştığı Gekas'ın Türkiye macerası sırasında en fazla gol attığı takımın Sivasspor olması da dikkat çekti. Türkiye'de farklı takımlarda oynadığı 84 karşılaşmada 50 gol atma başarısı gösteren Gekas'ın bu dönemde en fazla gol attığı takım ise Sivasspor oldu. Tecrübeli oyuncu Sivasspor filelerini farklı formalarla 7 kez havalandırdı. Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a 4, Fenerbahçe'ye ise 5 gol kaydetti. 78 kez Yunanistan milli takım formasını da giyen Gekas bu maçlarda 24 gol atma başarısı gösterdi.



2017'DE AYRILDI, 2022'DE GERİ DÖNDÜ



Başarılı futbol adamı 2017'de Sivasspor'da aktif futbol hayatına son verdikten 5 yıl sonra bu topraklara geri geldi. Ülkesinde Panegialios'ta teknik direktörlük görevini üstlenerek kulübeye geçen Gekas'ın yolu devam eden süreçte yeniden Türkiye'ye düştü. Temmuz 2022'de Muhammet Yılmaz ile yollarını ayıran Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır." denildi.



14 MAÇTA 2 GALİBİYET



Futbolcu olarak değil futbol direktörü olarak sembol olduğu Akhisar'a 5 yıllık imza atan Yunan futbol adamı, fakat sözleşmesini tamamlayamadı. Akigolar'da 3. Lig'de 16 maça çıkan Gekas; 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken 14 puan toplayarak takımdan ayrıldı. 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı ancak kötü gidişat sonrası tecrübeli isme veda edildi.



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI



Panegialios ve Akhisarspor'daki teknik direktörlük kariyerleri sonrası Yunan futbol adamından sürpriz bir imza geldi. TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, takımı Gekas'a emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü görevi için prensip anlaşmasına varmıştır. İmza töreni ve basın toplantısı ile alakalı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Hoş geldin Theofanis Gekas!"



BİR TEKNİK ADAMLA ÇALIŞACAK



43 yaşındaki eski Yunan santrfor, kulüpte futbolun patronu olacak. Statü gereği alt liglerde yabancı teknik adamlar görev yapamazken Gekas, Akhisarspor'da olduğu gibi bir yerli teknik adamla birlikte takımı yönetecek.



ADINA BESTE YAPILDI



Kariyerinde yıllarca Almanya ve İspanya'da da forma giyen Gekas, Samsunspor'da başladığı Türkiye macerasında 2013 yılında attığı gollerle Akhisarspor'u küme düşmekten kurtarmış, 2014-2015 sezonunda döndüğü yeşil-siyahlıları golleriyle Süper Lig'e liderliğe kadar taşımıştı. Taraftarın adına besteler yaptığı Gekas, ülkemizde Konyaspor ve Eskişehirspor'da da forma giyip futbolu 2017 yılında Sivasspor'da bıraktı.



