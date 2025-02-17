TFF'den derbi için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi kamuoyuna bir duyuru paylaştı.

Haber; TFF, Fotoğraf; AA
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TFF'den derbi için açıklama!
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17 Şubat 2025 18:28
Son güncelleme 17 Şubat 2025 18:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi bir açıklama yayınladı. 

Açıklama şu şekilde: 

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. 

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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