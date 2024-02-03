TFF'den Baran Eraslan için disiplin soruşturması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı.



TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Baran Eraslan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ve hakemliği bırakma şekliyle ilgili açıklamaların doğru bilgileri yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Trendyol 1. Lig 21. haftasında dijital atama ile yapılan görevlendirmelerde Ümraniyespor-Bodrumspor maçında, ilgili kişi yardımcı hakem olarak görevlendirilmiş ve bu durum kendisine 1 Şubat 2024 tarihinde tebliğ edilmiş ancak adı geçen yardımcı hakem, 2 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle (sakatlık) maça gidemeyeceğini belirtmiş ve raporunu iletmiştir. Bu mazereti ve belgesi dikkate alınarak ilgilinin görevi iptal edilmiş ve dijital atama sistemi üzerinden bir başka yardımcı hakem görevlendirilmiştir. Bugün de hakemliği bıraktığına dair dilekçesi ulaşmıştır. İlgili kişinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."



NELER YAŞANDI?



TFF, Ümraniyespor-Bodrum FK maçına yardımcı hakem olarak atanan Baran Eraslan'ın sakatlığı nedeniyle hakem değişikliğine gidildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de 3 Şubat 2024 tarihinde oynanacak olan Ümraniyespor – Bodrum FK müsabakasının yardımcı hakeminde değişiklik yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen yardımcı hakem Baran Eraslan'ın sakatlanması nedeniyle yerine Kemal Elmas atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.



HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI!



Hakem Baran Eraslan, bu kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakemlik kariyerini noktaladı.



Baran Eraslan, sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı;



"2000 yılında başlamış hakemlik hayatıma bugün itibarıyla nokta koymuş bulunmaktayım. Üzerimde hakkı büyük olan başta ailem olmak üzere tüm hocalarıma, dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak, hukuk bilmeyen adaletten yoksun büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum."



