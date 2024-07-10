TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek

TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 16 takım başkanlık yolunda destek verdi.

, Fotoğraf; AA
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TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek
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10 Temmuz 2024 00:02
Geçtiğimiz aylarda TFF başkanlık adaylığını açıklayan Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek geldi. 

61 Saat'in haberine göre; Başkan adayı Hacıosmanoğlu'na 16 takımdan destek geldi.

16 takım tarafından destek alan İbrahim Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:00'te Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapacak.

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