TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek

Geçtiğimiz aylarda TFF başkanlık adaylığını açıklayan Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na büyük destek geldi.
61 Saat'in haberine göre; Başkan adayı Hacıosmanoğlu'na 16 takımdan destek geldi.
16 takım tarafından destek alan İbrahim Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:00'te Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapacak.
61 Saat'in haberine göre; Başkan adayı Hacıosmanoğlu'na 16 takımdan destek geldi.
16 takım tarafından destek alan İbrahim Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:00'te Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapacak.
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