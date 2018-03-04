TFF 2. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor'un liderliğini sürdürdüğü ligde puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.
- Kırmızı Grup
Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.
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Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor'un liderliğini sürdürdüğü ligde puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ALTAY
|25
|14
|7
|4
|47
|25
|22
|49
|2.
|GÜMÜŞHANESPOR
|25
|15
|4
|6
|43
|21
|22
|49
|3.
|BUGSAŞ SPOR
|25
|13
|6
|6
|42
|25
|17
|45
|4.
|ŞANLIURFASPOR
|25
|14
|3
|8
|39
|28
|11
|45
|5.
|SAKARYASPOR
|25
|12
|8
|5
|41
|26
|15
|44
|6.
|HACETTEPE
|25
|11
|10
|4
|36
|18
|18
|43
|7.
|BANDIRMASPOR
|25
|12
|6
|7
|37
|28
|9
|42
|8.
|SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR
|25
|10
|6
|9
|32
|32
|0
|36
|9.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|25
|9
|9
|7
|31
|34
|-3
|36
|10.
|NİĞDE BELEDİYESPOR
|25
|10
|6
|9
|28
|32
|-4
|36
|11.
|PENDİKSPOR
|25
|8
|7
|10
|30
|33
|-3
|31
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|25
|7
|7
|11
|20
|28
|-8
|28
|13.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|25
|6
|9
|10
|25
|37
|-12
|27
|14.
|OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
|25
|8
|2
|15
|26
|39
|-13
|26
|15.
|FETHİYESPOR
|25
|4
|10
|11
|25
|41
|-16
|22
|16.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|25
|4
|7
|14
|20
|40
|-20
|19
|17.
|KARŞIYAKA
|25
|4
|9
|12
|23
|36
|-13
|15
|18.
|SİLİVRİSPOR
|25
|2
|8
|15
|19
|41
|-22
|14
Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.
- Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|25
|18
|3
|4
|53
|18
|35
|57
|2.
|HATAYSPOR
|25
|17
|4
|4
|44
|11
|33
|55
|3.
|AFJET AFYONSPOR
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|25
|52
|4.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|25
|15
|7
|3
|41
|19
|22
|52
|5.
|İNEGÖLSPOR
|25
|13
|7
|5
|39
|30
|9
|46
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|13
|6
|6
|59
|29
|30
|45
|7.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|25
|12
|9
|4
|38
|20
|18
|45
|8.
|SARIYER
|25
|11
|4
|10
|36
|30
|6
|37
|9.
|KASTAMONUSPOR 1966
|25
|10
|3
|12
|36
|32
|4
|33
|10.
|ETİMESGUT BLD. SPOR
|25
|9
|6
|10
|27
|30
|-3
|33
|11.
|TOKATSPOR
|25
|8
|8
|9
|27
|34
|-7
|32
|12.
|EYÜPSPOR
|25
|8
|4
|13
|36
|49
|-13
|28
|13.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|8
|6
|11
|33
|33
|0
|27
|14.
|BUCASPOR
|25
|8
|5
|12
|36
|41
|-5
|26
|15.
|TUZLASPOR
|25
|5
|5
|15
|26
|45
|-19
|20
|16.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|25
|4
|7
|14
|19
|42
|-23
|19
|17.
|KOCAELİ BİRLİKSPOR
|25
|3
|3
|19
|18
|53
|-35
|9
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|25
|1
|0
|24
|12
|89
|-77
|-18
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