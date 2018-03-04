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TFF 2. Lig'de görünüm ve puan durumu

Ligde 25. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor, liderliğini sürdürdü

Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de görünüm ve puan durumu
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04 Mart 2018 17:28
TFF 2. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor'un liderliğini sürdürdüğü ligde puan durumları şöyle:

- Beyaz Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. ALTAY 25 14 7 4 47 25 22 49
2. GÜMÜŞHANESPOR 25 15 4 6 43 21 22 49
3. BUGSAŞ SPOR 25 13 6 6 42 25 17 45
4. ŞANLIURFASPOR 25 14 3 8 39 28 11 45
5. SAKARYASPOR 25 12 8 5 41 26 15 44
6. HACETTEPE 25 11 10 4 36 18 18 43
7. BANDIRMASPOR 25 12 6 7 37 28 9 42
8. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 25 10 6 9 32 32 0 36
9. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 25 9 9 7 31 34 -3 36
10. NİĞDE BELEDİYESPOR 25 10 6 9 28 32 -4 36
11. PENDİKSPOR 25 8 7 10 30 33 -3 31
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 25 7 7 11 20 28 -8 28
13. KAHRAMANMARAŞSPOR 25 6 9 10 25 37 -12 27
14. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 25 8 2 15 26 39 -13 26
15. FETHİYESPOR 25 4 10 11 25 41 -16 22
16. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 25 4 7 14 20 40 -20 19
17. KARŞIYAKA 25 4 9 12 23 36 -13 15
18. SİLİVRİSPOR 25 2 8 15 19 41 -22 14


Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.

- Kırmızı Grup

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. MENEMEN BELEDİYESPOR 25 18 3 4 53 18 35 57
2. HATAYSPOR 25 17 4 4 44 11 33 55
3. AFJET AFYONSPOR 25 15 7 3 49 24 25 52
4. SİVAS BELEDİYESPOR 25 15 7 3 41 19 22 52
5. İNEGÖLSPOR 25 13 7 5 39 30 9 46
6. KEÇİÖRENGÜCÜ 25 13 6 6 59 29 30 45
7. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 25 12 9 4 38 20 18 45
8. SARIYER 25 11 4 10 36 30 6 37
9. KASTAMONUSPOR 1966 25 10 3 12 36 32 4 33
10. ETİMESGUT BLD. SPOR 25 9 6 10 27 30 -3 33
11. TOKATSPOR 25 8 8 9 27 34 -7 32
12. EYÜPSPOR 25 8 4 13 36 49 -13 28
13. AMED SPORTİF FAALİYETLER 25 8 6 11 33 33 0 27
14. BUCASPOR 25 8 5 12 36 41 -5 26
15. TUZLASPOR 25 5 5 15 26 45 -19 20
16. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 25 4 7 14 19 42 -23 19
17. KOCAELİ BİRLİKSPOR 25 3 3 19 18 53 -35 9
18. MERSİN İDMANYURDU 25 1 0 24 12 89 -77 -18
Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.

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