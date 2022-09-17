Teniste Davis Cup başlıyor

Türkiye-Kolombiya Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları cumartesi Kolombiya'da başlayacak.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bogota'da bulunan Carmel Club Tesisleri'nde 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kolombiya-Türkiye Dünya Grup I karşılaşmalarının maç programı belli oldu.



Cumartesi TSİ 19.00'da başlayacak müsabakalarda teklerde Altuğ Çelikbilek ile Nicolas Mejia, ardından da Cem İlkel ile Daniel Galan karşı karşıya gelecek.



18 Eylül Pazar günü ise TSİ 19.00'da başlayacak maçlarda çiftlerde Ergi Kırkın-Yankı Erel ikilisi ile Juan Sebastian Cabal-Robert Farah mücadele edecek.



Bu maçın ardından başlayacak tekler maçında Altuğ Çelikbilek ile Daniel Galan ve Cem İlkel ile Nicolas Mejia karşılaşacak.



Milli takımın kaptanlığını Marsel İlhan üstlenirken, antrenörlüğünü Bora Gerçeker yapıyor.





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