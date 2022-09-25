Tarsus İdman Yurdu - Şanlıurfa maçı olaylı bitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada, kırılan koltuklar havada uçuştu.
Tarsus İdman Yurdu'nun 76'ncı dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasının ardından tribünde olay çıktı. İki takım taraftarları, kırdıkları koltukları birbirlerine fırlattı. İki taraftar grubunun birbirlerine koltuk atması, polisin tribüne çıkıp, müdahalede bulunmasının ardından son buldu. Maç sonunda sahaya inip, yedek kulübelerini kırmaya çalışan Şanlıurfaspor taraftarlarına, polis engel oldu.
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Sali Burak Demirel
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Fatih (Dk. 46 Cengiz), Artun, Oğuzhan (Dk. 46 Abdussamed), Alperen, Fatih, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 46 Yılmaz), Volkan, Sefa
ŞANLIURFASPOR: Aydın - İbrahim, Cumali (Dk. 88 Alican), Kemal, Şahin (Dk. 81 Behlül), Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 81 Erkam), Mert, Mustafa (Dk. 73 Bünyamin), Barış
SARI KARTLAR: Azad (Tarsus İdman Yurdu), Cumali, Şahin (Şanlıurfaspor)
Tarsus İdman Yurdu'nun 76'ncı dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasının ardından tribünde olay çıktı. İki takım taraftarları, kırdıkları koltukları birbirlerine fırlattı. İki taraftar grubunun birbirlerine koltuk atması, polisin tribüne çıkıp, müdahalede bulunmasının ardından son buldu. Maç sonunda sahaya inip, yedek kulübelerini kırmaya çalışan Şanlıurfaspor taraftarlarına, polis engel oldu.
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Sali Burak Demirel
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Fatih (Dk. 46 Cengiz), Artun, Oğuzhan (Dk. 46 Abdussamed), Alperen, Fatih, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 46 Yılmaz), Volkan, Sefa
ŞANLIURFASPOR: Aydın - İbrahim, Cumali (Dk. 88 Alican), Kemal, Şahin (Dk. 81 Behlül), Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 81 Erkam), Mert, Mustafa (Dk. 73 Bünyamin), Barış
SARI KARTLAR: Azad (Tarsus İdman Yurdu), Cumali, Şahin (Şanlıurfaspor)
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