Tanguy Ndombele için karar!

Tottenham, 1 yıl kontratı kalan Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedecek.

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Tanguy Ndombele için karar!
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08 Haziran 2024 22:56
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Tanguy Ndombele için karar verildi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Tottenham, 1 yıl kontratı kalan Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedecek.

Haberde tarafların kısa süre içinde bir araya geleceği ve resmi ayrılık görüşmesinin yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık geçiren yıldız isim, etkisiz performansı ve fazla kilosuyla birçok kez eleştirildi.

Sarı kırmızılı takımda geçen sezon 26 maça çıkan Ndombele, 1 asistlik katkı sağladı.

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