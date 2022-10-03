Talinn Açık'ı Çek tenisçi Krejcikova kazandı

Çek raket Barbora Krejcikova, Talinn Açık'ta şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Talinn Açık'ı Çek tenisçi Krejcikova kazandı
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03 Ekim 2022 00:21
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Talinn Açık'ta Çek Barbora Krejcikova, kupanın sahibi oldu.

Estonya'nın başkenti Talinn'de düzenlenen WTA 250 turnuvasının tekler finalinde, dünya 4 numarası Estonyalı Anett Kontaveit ile dünya sıralamasının 27. basamağında yer alan Krejcikova karşılaştı.

Krejcikova, 1 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinin teklerde dördüncü WTA şampiyonluğuna ulaştı.

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