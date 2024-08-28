Tahkim Kurulu'ndan Göztepe kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasını 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdi.



TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulunun İzmir ekibinin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdiği belirtildi.



Açıklamada sarı-kırmızılı kulübe verilen 90 bin liralık para cezasında değişikliğe gidilmediği de bildirildi.



Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



"Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."





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