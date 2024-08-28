Tahkim Kurulu'ndan Göztepe kararı

Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maç seyircisiz oynama cezasının 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tahkim Kurulu'ndan Göztepe kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2024 19:19
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 20:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasını 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulunun İzmir ekibinin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdiği belirtildi.

Açıklamada sarı-kırmızılı kulübe verilen 90 bin liralık para cezasında değişikliğe gidilmediği de bildirildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery