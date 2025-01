Taha Akgül başarı için camiadan zaman istedi

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, altyapıda problemlerin bulunduğunu ve başarı için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerinin ardından Türk güreşine federasyon başkanı olarak hizmet etmek için kolları sıvayan Akgül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyanın ardından sporculuk kariyerini noktalayan ve federasyonun 18 Aralık'ta yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Akgül, sporculuk ve yöneticiliğin ayrı zorluklarının bulunduğunu belirtti.



Akgül, her şeyini güreşe borçlu olduğunun altını çizerek, "Hizmet ehli olduğumuz için yorgunluklar bizi çok etkilemiyor. Biz sonuçta hizmet için buraya geldik. Gecemizi gündüzümüze katıp, Allah'ın izniyle güreşin geleceğini kurtaracağız." dedi.



Uzun vadeli planlar yapacaklarını dile getiren Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Beklentinin realist olması gerektiğini hep söylüyoruz. Çünkü altyapımız son yıllarda çok büyük bir düşüş içerisinde. Sporcu olarak son 15 yılda Avrupa ve dünya güreşine damga vurduk. O anlamda minderde elimizden geleni yaptık. Fakat şu an yönetici olarak burada başarı göstermemiz için bize biraz zaman verilmesi gerekiyor. Bunu, göreve yeni gelmişken realist bir şekilde söylüyorum. Gerçekler bunlar. Maalesef bunlarla yüzleşmek zorundayız."



"Kaybolan bir altyapımız var." diyen Akgül, "Ciddi anlamda destek veren, tesisi ve bütçesi iyi olan kulüp sayımız maalesef bir elin parmağını geçmiyor. Bu altyapı nasıl 3-4 yılda bozulduysa, bunun düzelmesi de 3-4 yıl alacaktır. Yaptığımız hamlelerle inşallah güreşin geleceğini kurtaracağız. Kısa vadede performans olamayabilir. Ben her zaman realist konuşuyorum. Seçimden önce de böyleydim, şimdi de böyleyim. Allah'ın izniyle günü değil geleceği kurtaracağız. İnşallah 2032 Olimpiyatları'nın temelini oluşturacağız. Bu anlamda da bizlere zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Akgül, genel kuruldan sonra başkanlık odasına geldiğinde neler hissettiğiyle ilgili soru üzerine, "Enteresan bir duyguydu. Otururken bile çok imtina ettim. Biz, buradan güç alan değil inşallah buraya güç veren olacağız. Buraya da çok alışmamak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hizmet ehli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle federasyonumuza güç katan bir isim olacağım. Bunu da teknik kadromuzla, federasyondaki ekibimizle beraber yapacağız. Tek başımıza hiçbir şeyiz ama ekip olarak çok şeyiz. Camiayı birleştirmek adına da güzel hamleler yapıyoruz. Çok güzel teveccüh var." ifadelerini kullandı.



Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın 21-28 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacağını hatırlatan Akgül, şunları kaydetti:



"Sporcularımız, Türkiye Şampiyonası'nı çok önemsesinler. Avrupa Şampiyonası için orası kriter olacak. Bizim için de çok değerli, ilk şampiyonamız. Adımızın verildiği Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılması da bizler için ayrıca çok önemli. Organizasyonu çok önemsiyoruz. Kendi açımızdan yapabildiğimiz en iyi organizasyonu yapmaya çalışacağız. Katılım da yoğun olacak. Seyircilerimizi de bekliyoruz, Ankara'da bizleri yalnız bırakmasınlar. Önce grekoromen, ardından serbest stil ve kadınlar kategorilerinde müsabakalarımızı yapıp ilk organizasyonumuzu atlatacağız. Teknik toplantılarımızdan sonra ilk istişare toplantılarımızı da yapacağız, tüm takımlarımızı, yöneticilerimizi, hocalarımızı bekliyoruz."



Rıza Kayaalp için Lalovic ile görüşecek



Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici yasaklanan Rıza Kayaalp'in durumuna ilişkin soruya Akgül, "İlgileniyoruz, Dünya Güreş Birliği Başkanından (Nenad Lalovic) randevu aldık. Onun yanına gideceğiz. İnşallah kendisine yakışır bir kariyer bitişi olur. Biz bunun derdindeyiz, inşallah tekrar şampiyon olup öyle güreşi bırakacak. Bizim tamamen derdimiz bu. Müjdeli haberlerle gelmek istiyoruz." yanıtını verdi.



Kariyerinde büyükler kategorisinde 14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyası bulunan Kayaalp, kota elde etmesine rağmen lisansı askıya alındığı için Paris 2024'e katılamamıştı.



Kayaalp, rahatsızlığı nedeniyle doktor kontrolünde tedavi amaçlı ilaç kullandığını ve vicdanen rahat olduğunu belirtmişti.



Kariyeri madalyalarla dolu Kayaalp, 5 kezle "en fazla dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi" ünvanına sahip. Kayaalp ayrıca 12 kezle "en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden güreşçi" ünvanını, Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor.