Tadic: "Bu şekilde devam edeceğiz"

Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, Anderlecht maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tadic: 'Bu şekilde devam edeceğiz'
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13 Şubat 2025 22:48
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Anderlecht karşılaşmasını değerlendirdi.

Mücadelede Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Tadic, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bütün takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Her şeyi birlikte yaptık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk maçı tamamladık. Anderlecht zorlu bir takım. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız ve bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Sırp yıldız, "15 asistim var diye biliyorum. Bu başarı, bu sayılar takım sayesinde oluyor. İstikrarlı bir şekilde işinizi yapmanız gerekiyor. Bireysel olarak yaptığınızın önemi yok, önemli olan takımın kazanması." diye konuştu.


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