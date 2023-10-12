Szymanski attı, Polonya kazandı!

Polonya, EURO 2024 Elemeleri'nde Faroe Adaları'nı 2-0 mağlup etti. Polonya'nın golleri Fenerbahçeli Sebastian Szymanski ve Antalyasporlu Adam Buksa'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Szymanski attı, Polonya kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 23:39
EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında Polonya, Faroe Adaları deplasmanına konuk oldu. Polonya, Torsvollur'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Fenerbahçeli Sebastian Szymanski ve 65. dakikada Antalyaspor'dan Adam Buksa attı.

Faroe Adaları'nda Hordur Askham 49. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Polonya, 9 puana yükseldi. Faroe Adaları ise 1 puanda kaldı.

Polonya, gruptaki bir sonraki maçta Moldova ile karşılaşacak. Faroe Adaları, Çekya deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery