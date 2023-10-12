EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında Polonya, Faroe Adaları deplasmanına konuk oldu. Polonya, Torsvollur'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Fenerbahçeli Sebastian Szymanski ve 65. dakikada Antalyaspor'dan Adam Buksa attı.



Faroe Adaları'nda Hordur Askham 49. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Polonya, 9 puana yükseldi. Faroe Adaları ise 1 puanda kaldı.



Polonya, gruptaki bir sonraki maçta Moldova ile karşılaşacak. Faroe Adaları, Çekya deplasmanına gidecek.



