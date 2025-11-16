Szczesny'den itiraf: 'Hüngür hüngür ağlamıştım'

Barcelona'nın tecrübeli kalecisi Wojciech Szczesny, 2017 yılında Arsenal'dan ayrılış süreci hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Bir belgesel için eski teknik direktörü Arsene Wenger ile konuşan Polonyalı eldiven, Fransız teknik adamın kendisine kulübün artık ona ihtiyacı olmadığını söylediği anı anlattı:
"Bu, kariyerimde gerçekten kalbimi kıran tek andı. Eve hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Juventus'a gitmek istedim çünkü o zaman en iyi seçeneğin bu olduğunu ve Arsenal'den ayrılmam gerektiğini bana açıkça belirtmiştiniz."
Kaleci daha sonra Wenger'e bu kararın o an mı yoksa iki yıl önce duşta sigara içerken yakalandığı zaman mı verildiğini sordu. Szczesny, "Sanırım kararınızı iki yıl önce vermiştiniz ve o zamandan beri yaptıklarımın bir önemi kalmamıştı" dedi.
Buna karşılık Wenger, oyuncunun fazla rahatladığını hissettiği için bu sonuca iki yıl önce ulaştığını itiraf etti. Wojciech de bunu kabul ederek, "Sanırım o zamanlar fazla rahatlamıştım" dedi ancak Roma'da geçirdiği iki yılın ardından koçun "onu geri getirmemekle bir hata yaptığını" da ekledi. Wenger, kariyerinde birçok hata yaptığını söyleyerek bu ihtimali kabul etti.
Bir belgesel için eski teknik direktörü Arsene Wenger ile konuşan Polonyalı eldiven, Fransız teknik adamın kendisine kulübün artık ona ihtiyacı olmadığını söylediği anı anlattı:
"Bu, kariyerimde gerçekten kalbimi kıran tek andı. Eve hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Juventus'a gitmek istedim çünkü o zaman en iyi seçeneğin bu olduğunu ve Arsenal'den ayrılmam gerektiğini bana açıkça belirtmiştiniz."
Kaleci daha sonra Wenger'e bu kararın o an mı yoksa iki yıl önce duşta sigara içerken yakalandığı zaman mı verildiğini sordu. Szczesny, "Sanırım kararınızı iki yıl önce vermiştiniz ve o zamandan beri yaptıklarımın bir önemi kalmamıştı" dedi.
Buna karşılık Wenger, oyuncunun fazla rahatladığını hissettiği için bu sonuca iki yıl önce ulaştığını itiraf etti. Wojciech de bunu kabul ederek, "Sanırım o zamanlar fazla rahatlamıştım" dedi ancak Roma'da geçirdiği iki yılın ardından koçun "onu geri getirmemekle bir hata yaptığını" da ekledi. Wenger, kariyerinde birçok hata yaptığını söyleyerek bu ihtimali kabul etti.