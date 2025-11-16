16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-119'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-120'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Szczesny'den itiraf: "Hüngür hüngür ağlamıştım"

Wojciech Szczesny, Arsenal'den ayrılış süreci hakkında teknik direktör Arsene Wenger ile konuştu.

16 Kasım 2025 16:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın tecrübeli kalecisi Wojciech Szczesny, 2017 yılında Arsenal'dan ayrılış süreci hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Bir belgesel için eski teknik direktörü Arsene Wenger ile konuşan Polonyalı eldiven, Fransız teknik adamın kendisine kulübün artık ona ihtiyacı olmadığını söylediği anı anlattı:

"Bu, kariyerimde gerçekten kalbimi kıran tek andı. Eve hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Juventus'a gitmek istedim çünkü o zaman en iyi seçeneğin bu olduğunu ve Arsenal'den ayrılmam gerektiğini bana açıkça belirtmiştiniz."


Kaleci daha sonra Wenger'e bu kararın o an mı yoksa iki yıl önce duşta sigara içerken yakalandığı zaman mı verildiğini sordu. Szczesny, "Sanırım kararınızı iki yıl önce vermiştiniz ve o zamandan beri yaptıklarımın bir önemi kalmamıştı" dedi.

Buna karşılık Wenger, oyuncunun fazla rahatladığını hissettiği için bu sonuca iki yıl önce ulaştığını itiraf etti. Wojciech de bunu kabul ederek, "Sanırım o zamanlar fazla rahatlamıştım" dedi ancak Roma'da geçirdiği iki yılın ardından koçun "onu geri getirmemekle bir hata yaptığını" da ekledi. Wenger, kariyerinde birçok hata yaptığını söyleyerek bu ihtimali kabul etti.

