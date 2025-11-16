Szczesny'den itiraf: 'Hüngür hüngür ağlamıştım'

Barcelona'nın tecrübeli kalecisi Wojciech Szczesny, 2017 yılında Arsenal'dan ayrılış süreci hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.Bir belgesel için eski teknik direktörü Arsene Wenger ile konuşan Polonyalı eldiven, Fransız teknik adamın kendisine kulübün artık ona ihtiyacı olmadığını söylediği anı anlattı:Kaleci daha sonra Wenger'e bu kararın o an mı yoksa iki yıl önce duşta sigara içerken yakalandığı zaman mı verildiğini sordu. Szczesny,dedi.Buna karşılık Wenger, oyuncunun fazla rahatladığını hissettiği için bu sonuca iki yıl önce ulaştığını itiraf etti. Wojciech de bunu kabul ederek,dedi ancak Roma'da geçirdiği iki yılın ardından koçunda ekledi. Wenger, kariyerinde birçok hata yaptığını söyleyerek bu ihtimali kabul etti.