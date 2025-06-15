Sürpriz: Galatasaray - Salisu!

Galatasaray, Monaco'dan ayrılma kararı alan Ganalı stoper Muhammed Salisu ile ilgileniyor.

calendar 15 Haziran 2025 20:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sürpriz: Galatasaray - Salisu!
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Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası Fransızlar'ın ünlü gazetesi L'Equipe'ten geldi.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan 26 yaşındaki stoper Muhammed Salisu içimn Galatasaray devreye girdi. Monaco Genel Müdürü Thiago Scuro'nun da 'Bu sezonu hayal kırıklığıyla bitirdi' diyerek ayrılığına onay verdiği Salisu için transfer gelişmelerinin son saatlerde ortaya çıktığı belirtildi.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Salisu için en büyük adayın Galatasaray olduğu ve kariyerini yeniden yükselişe geçirmek isteyen yıldız stoperin, sarı kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği kaydedildi.


RESMİ TEKLİF YOK AMA...

Galatasaray'ın henüz Salisu için resmi bir teklif yapmadığı ancak transfer görüşmelerinin sözlü olarak ilerlediği vurgulandı.

GEÇEN SEZON 24 MAÇTA OYNADI

Monaco'nun 2023 yazında 15 milyon Euro bonservis ödeyerek Southampton'dan kadrosuna kattığı Ganalı stoper, geçen sezon 24 resmi maçta oynadı.


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