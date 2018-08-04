Süper Lig'in rekortmeni Fatih Terim!

Sadece ikisi yabancı

Fatih Terim'in rekoru

En istikrarlısı Avcı

Ligin yenileri de istikrardan yana

En genç ve en yaşlı teknik adamlar

Süper Lig'de en çok maça çıkan Aybaba

"Dört büyükler"de oynayanlar

Geçen sezon 11 takımda teknik adam değişti

Şampiyon 5 takımdan 3'ü değişikliğe gitti

Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de

Son 11 sezona Türk teknik adam damgası

Teknik direktörler

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu için geri sayım başlarken, 18 kulübün 9'u geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam ediyor.Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği sezonda mücadele edecek 18 takımdan 9'u ise yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.Son şampiyon Galatasaray ile Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde yeni sezonu açacak.Ligde Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yanı sıra Göztepe, Sivasspor, Kayserispor, Akhisarspor, Bursaspor, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.2017-2018 sezonuna başlarken 10 kulüp, eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kulüplerin tercihi Türk teknik adamlardan yana oldu.Ligde mücadele edecek 18 takımın 16'sında teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, sadece 2 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Hollandalı Phillip Cocu, Akhisarspor'u ise Bosna Hersekli Safet Susic çalıştıracak.Ligde geçen sezon başında ise 14 Türk, 4 yabancı teknik adam yer alıyordu.Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunuyor.Tecrübeli teknik adam, 4. kez görev aldığı sarı-kırmızılı takımda toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.Fatih Terim dışında ligde bu sezon takım çalıştıracak teknik direktörler arasında iki isim daha şampiyonluk gördü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı takımla iki kez mutlu sona ulaştı. Sezona Kayserispor'un başında başlayacak Ertuğrul Sağlam ise 2009-2010 sezonunda Bursaspor'a tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğu yaşattı.Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı dikkati çekiyor.Turuncu-lacivertli takımın başında beşinci sezonuna başlayacak deneyimli teknik adam, bu alanda mevcut teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim olarak ön plana çıkıyor.Abdullah Avcı dışında Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başında dördüncü sezonuna başlayacak.Süper Lig'e yeni çıkan 3 takım da yola geride kalan sezonda başarı elde ettikleri teknik adamlarla devam etme kararı aldı.Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e doğrudan yükselen Çaykur Rizespor, geçen sezon göreve başlayan İbrahim Üzülmez ile yola devam ediyor.Ligi ikinci bitiren MKE Ankaragücü ise geçen sezonun başında teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal ile Süper Lig'de başarı arayacak.Süper Lig'e play-off'tan gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde mücadelesini sürdürecek.Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 42 yaşındaki Tamer Tuna, en yaşlısı ise 66 yaşındaki Şenol Güneş.Sivasspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Tamer Tuna, 1 Temmuz 1976 doğumlu.Beşiktaş'ta dördüncü sezonuna başlayacak Şenol Güneş ise 1 Haziran 1952 doğum tarihiyle, "ligin en deneyimli teknik direktörü" unvanını bu sezon da koruyor.Süper Lig'de en deneyimli teknik direktörlerinden olan Samet Aybaba, en çok maça çıkan teknik adam unvanına sahip.Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan 63 yaşındaki Samet Aybaba, 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü'nde başladığı kariyerinde Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da görev yaptı. Süper Lig'de 581 maçta takımının başında yer alan Aybaba, yeni sezonda Bursaspor'un başarısı için mücadele edecek.Samet Aybaba'yı 545 müsabakayla Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş takip etti. Son üç sezonda siyah-beyazlı takımı çalıştıran Güneş, 1985'te başlayan kariyerinde Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 21 sezonda 545 maça çıktı.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu, Göztepe çalıştırıcısı Bayram Bektaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik adamı Mehmet Altıparmak'ın daha önce Süper Lig deneyimi bulunmuyor.Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak birçok teknik direktör futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.Fatih Terim ve Bülent Korkmaz (Galatasaray), Bayram Bektaş, Ertuğrul Sağlam, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, İbrahim Üzülmez (Beşiktaş), Tamer Tuna (Beşiktaş ve Trabzonspor), Ünal Karaman (Trabzonspor), Erol Bulut (Fenerbahçe ve Trabzonspor), İsmail Kartal (Fenerbahçe) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) "Dört büyükler"in forması altında top koşturdu.Süper Lig'de geride kalan 2017-2018 sezonunda 11 kulüp teknik adamını değiştirdi.Yedi kulübün teknik adam değişikliğine gitmediği sezonda toplam 32 teknik direktör görev yaptı.Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı, Akhisarspor'da Okan Buruk, Sivasspor'da Samet Aybaba, Göztepe'de Tamer Tuna ve Kasımpaşa'da Kemal Özdeş, sezonu tamamlayan teknik adamlar oldu.Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 5 takımdan 3'ü sezona yeni teknik direktörleriyle giriyor.Şampiyon Galatasaray Fatih Terim, Beşiktaş da Şenol Güneş ile yoluna devam ederken, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yerine Hollandalı Phillip Cocu, Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'ın yerine Ünal Karaman, Bursaspor'da ise Mustafa Er'in yerine Samet Aybaba göreve getirildi.Süper Lig'de geride kalan 60 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'in elinde bulunuyor.İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 11 sezona çıktı.Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.Sezon Takım Teknik direktör2007-2008 Galatasaray Cevat Güler2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman2011-2012 Galatasaray Fatih Terim2012-2013 Galatasaray Fatih Terim2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş2017-2018 Galatasaray Fatih TerimSüper Lig'de 2018-2019 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran teknik adamlar şöyle:Akhisarspor Safet Susic Bosna Hersek Okan BurukAlanyaspor Mesut Bakkal Türkiye Mesut BakkalAntalyaspor Bülent Korkmaz Türkiye Hamza HamzaoğluAtiker Konyaspor Rıza Çalımbay Türkiye Sergen YalçınBeşiktaş Şenol Güneş Türkiye Şenol GüneşBursaspor Samet Aybaba Türkiye Mustafa ErBüyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak Türkiye Mehmet AltıparmakÇaykur Rizespor İbrahim Üzülmez Türkiye İbrahim ÜzülmezYeni Malatyaspor Erol Bulut Türkiye Erol BulutFenerbahçe Phillip Cocu Hollanda Aykut KocamanGalatasaray Fatih Terim Türkiye Fatih TerimGöztepe Bayram Bektaş Türkiye Tamer TunaKasımpaşa Kemal Özdeş Türkiye Kemal ÖzdeşKayserispor Ertuğrul Sağlam Türkiye Marius SumudicaMedipol Başakşehir Abdullah Avcı Türkiye Abdullah AvcıMKE Ankaragücü İsmail Kartal Türkiye İsmail KartalSivasspor Tamer Tuna Türkiye Samet AybabaTrabzonspor Ünal Karaman Türkiye Rıza Çalımbay