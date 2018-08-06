- Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar

- 1000 gol barajı 2 kez geçildi

- Gollerin sezonlara göre dağılımı

Sezon Maç Gol Ortalama 1959 114 264 2,31 1959-60 380 929 2,44 1960-61 380 850 2,23 1961-62 380 857 2,25 1962-63 352 937 2,66 1963-64 306 691 2,06 1964-65 240 516 2,15 1965-66 240 545 2,27 1966-67 272 549 2,02 1967-68 272 602 2,21 1968-69 240 471 1,96 1969-70 240 419 1,74 1970-71 240 445 1,85 1971-72 240 464 1,93 1972-73 240 449 1,87 1973-74 240 405 1,68 1974-75 240 442 1,84 1975-76 240 479 1,99 1976-77 240 442 1,84 1977-78 240 474 1,97 1978-79 240 486 2,02 1979-80 240 422 1,75 1980-81 240 466 1,94 1981-82 272 490 1,80 1982-83 306 636 2,08 1983-84 306 633 2,06 1984-85 306 686 2,24 1985-86 342 808 2,36 1986-87 342 776 2,26 1987-88 380 1032 2,71 1988-89 342 985 2,88 1989-90 306 819 2,67 1990-91 240 672 2,80 1991-92 240 677 2,82 1992-93 240 716 2,98 1993-94 240 700 2,91 1994-95 306 945 3,08 1995-96 306 873 2,85 1996-97 306 878 2,86 1997-98 306 861 2,81 1998-99 306 875 2,85 1999-00 306 878 2,86 2000-01 306 1017 3,32 2001-02 306 910 2,97 2002-03 306 853 2,78 2003-04 306 908 2,96 2004-05 306 901 2,94 2005-06 306 849 2,77 2006-07 306 736 2,40 2007-08 306 784 2,56 2008-09 306 787 2,57 2009-10 276 666 2,41 2010-11 306 838 2,73 2011-12 330 860 2,60 2012-13 306 817 2,66 2013-14 306 806 2,63 2014-15 306 873 2,85 2015-16 306 827 2,70 2016-17 306 828 2,70 2017-18 306 906 2,96

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 60 sezonda en fazla gol 1987-1988, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.Ligde 3 puan sisteminin başlangıcı olan 1987-1988 sezonunda yapılan 380 maçta toplam 1032 gol oldu. Bu rakam lig tarihine ''en çok gol atılan sezon'' olarak geçti.Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler sezon boyunca lig tarihinin en az golünü izledi.Gol ortalaması en yüksek sezon ise 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına düşen 3,32 ortalama, lig tarihine ''en bereketli sezon'' olarak geçti.En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,68'de kaldı.Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 2 kez geçildi.Ligde 2000-2001 sezonunda atılan toplam 1017 golün yanı sıra 1987-1988 sezonunda da fileler toplam 1032 kez havalanmıştı.Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,4 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti.Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 60 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı şöyle:2011-2012 sezonunda 34 haftalık Lig Grubu'nun ardından düzenlenen altışar haftalık Süper Final Şampiyonluk ve Avrupa Ligi Gruplarında atılan goller değerlendirmeye alınmış, Spor Toto Kupası maçları değerlendirmeye alınmamıştır.