Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 60 sezonda en fazla gol 1987-1988, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ligde 3 puan sisteminin başlangıcı olan 1987-1988 sezonunda yapılan 380 maçta toplam 1032 gol oldu. Bu rakam lig tarihine ''en çok gol atılan sezon'' olarak geçti.
Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler sezon boyunca lig tarihinin en az golünü izledi.
- Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar
Gol ortalaması en yüksek sezon ise 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına düşen 3,32 ortalama, lig tarihine ''en bereketli sezon'' olarak geçti.
En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,68'de kaldı.
- 1000 gol barajı 2 kez geçildi
Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 2 kez geçildi.
Ligde 2000-2001 sezonunda atılan toplam 1017 golün yanı sıra 1987-1988 sezonunda da fileler toplam 1032 kez havalanmıştı.
Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,4 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti.
- Gollerin sezonlara göre dağılımı
Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 60 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı şöyle:
Not: 2011-2012 sezonunda 34 haftalık Lig Grubu'nun ardından düzenlenen altışar haftalık Süper Final Şampiyonluk ve Avrupa Ligi Gruplarında atılan goller değerlendirmeye alınmış, Spor Toto Kupası maçları değerlendirmeye alınmamıştır.
Ligde 3 puan sisteminin başlangıcı olan 1987-1988 sezonunda yapılan 380 maçta toplam 1032 gol oldu. Bu rakam lig tarihine ''en çok gol atılan sezon'' olarak geçti.
Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler sezon boyunca lig tarihinin en az golünü izledi.
- Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar
Gol ortalaması en yüksek sezon ise 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına düşen 3,32 ortalama, lig tarihine ''en bereketli sezon'' olarak geçti.
En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,68'de kaldı.
- 1000 gol barajı 2 kez geçildi
Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 2 kez geçildi.
Ligde 2000-2001 sezonunda atılan toplam 1017 golün yanı sıra 1987-1988 sezonunda da fileler toplam 1032 kez havalanmıştı.
Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,4 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti.
- Gollerin sezonlara göre dağılımı
Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 60 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Gol
|Ortalama
|1959
|114
|264
|2,31
|1959-60
|380
|929
|2,44
|1960-61
|380
|850
|2,23
|1961-62
|380
|857
|2,25
|1962-63
|352
|937
|2,66
|1963-64
|306
|691
|2,06
|1964-65
|240
|516
|2,15
|1965-66
|240
|545
|2,27
|1966-67
|272
|549
|2,02
|1967-68
|272
|602
|2,21
|1968-69
|240
|471
|1,96
|1969-70
|240
|419
|1,74
|1970-71
|240
|445
|1,85
|1971-72
|240
|464
|1,93
|1972-73
|240
|449
|1,87
|1973-74
|240
|405
|1,68
|1974-75
|240
|442
|1,84
|1975-76
|240
|479
|1,99
|1976-77
|240
|442
|1,84
|1977-78
|240
|474
|1,97
|1978-79
|240
|486
|2,02
|1979-80
|240
|422
|1,75
|1980-81
|240
|466
|1,94
|1981-82
|272
|490
|1,80
|1982-83
|306
|636
|2,08
|1983-84
|306
|633
|2,06
|1984-85
|306
|686
|2,24
|1985-86
|342
|808
|2,36
|1986-87
|342
|776
|2,26
|1987-88
|380
|1032
|2,71
|1988-89
|342
|985
|2,88
|1989-90
|306
|819
|2,67
|1990-91
|240
|672
|2,80
|1991-92
|240
|677
|2,82
|1992-93
|240
|716
|2,98
|1993-94
|240
|700
|2,91
|1994-95
|306
|945
|3,08
|1995-96
|306
|873
|2,85
|1996-97
|306
|878
|2,86
|1997-98
|306
|861
|2,81
|1998-99
|306
|875
|2,85
|1999-00
|306
|878
|2,86
|2000-01
|306
|1017
|3,32
|2001-02
|306
|910
|2,97
|2002-03
|306
|853
|2,78
|2003-04
|306
|908
|2,96
|2004-05
|306
|901
|2,94
|2005-06
|306
|849
|2,77
|2006-07
|306
|736
|2,40
|2007-08
|306
|784
|2,56
|2008-09
|306
|787
|2,57
|2009-10
|276
|666
|2,41
|2010-11
|306
|838
|2,73
|2011-12
|330
|860
|2,60
|2012-13
|306
|817
|2,66
|2013-14
|306
|806
|2,63
|2014-15
|306
|873
|2,85
|2015-16
|306
|827
|2,70
|2016-17
|306
|828
|2,70
|2017-18
|306
|906
|2,96