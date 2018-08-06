Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna Akhisarspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.
- Tek yenilgi 17 yıl önce
Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 17 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.
İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.
Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
- Son 5 sezonda kazandı
Siyah-beyazlı ekip, son 5 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.
Geçen sezon Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki açılış maçında Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.
- Sadece 7 maçta gol atamadı
Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.
Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.
Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.
- 34 sezondur golsüz açılış yok
1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 34 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.
Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 108 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.
- Sezonun ilk haftasındaki maçları
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
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Son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.
- Tek yenilgi 17 yıl önce
Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 17 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.
İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.
Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
- Son 5 sezonda kazandı
Siyah-beyazlı ekip, son 5 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.
Geçen sezon Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki açılış maçında Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.
- Sadece 7 maçta gol atamadı
Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.
Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.
Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.
- 34 sezondur golsüz açılış yok
1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 34 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.
Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 108 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.
- Sezonun ilk haftasındaki maçları
Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Altay-Beşiktaş
|1-2
|1959-1960
|Beşiktaş-Vefa
|4-1
|1960-1961
|Beşiktaş-Göztepe
|3-1
|1961-1962
|Beşiktaş-Göztepe
|1-0
|1962-1963
|Beşiktaş-Vefa
|4-0
|1963-1964
|Beşiktaş-İstanbulspor
|2-0
|1964-1965
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-0
|1965-1966
|Beşiktaş-Feriköy
|3-0
|1966-1967
|Beşiktaş-İzmirspor
|4-0
|1967-1968
|Beşiktaş-Vefa
|1-0
|1968-1969
|Beşiktaş-İstanbulspor
|1-0
|1969-1970
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-1
|1970-1971
|Beşiktaş-Vefa
|2-0
|1971-1972
|Giresunspor-Beşiktaş
|0-0
|1972-1973
|Boluspor-Beşiktaş
|1-0
|1973-1974
|Bursaspor-Beşiktaş
|1-1
|1974-1975
|Beşiktaş-Bursaspor
|3-1
|1975-1976
|Balıkesirspor-Beşiktaş
|1-1
|1976-1977
|Bursaspor-Beşiktaş
|0-0
|1977-1978
|Diyarbakırspor-Beşiktaş
|2-0
|1978-1979
|Beşiktaş-Orduspor (Ankara)
|1-0
|1979-1980
|Beşiktaş-Altay
|1-1
|1980-1981
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|1-1
|1981-1982
|Beşiktaş-Gaziantepspor
|4-1
|1982-1983
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-1
|1983-1984
|Antalyaspor-Beşiktaş
|0-0
|1984-1985
|Beşiktaş-Boluspor
|2-0
|1985-1986
|Zonguldakspor-Beşiktaş
|0-1
|1986-1987
|Samsunspor-Beşiktaş
|2-2
|1987-1988
|Beşiktaş-Denizlispor
|3-0
|1988-1989
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-2
|1989-1990
|Beşiktaş-Boluspor
|3-0
|1990-1991
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|0-1
|1991-1992
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1-1
|1992-1993
|Beşiktaş-Karşıyaka
|1-1
|1993-1994
|Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)
|3-0
|1994-1995
|Denizlispor-Beşiktaş
|1-3
|1995-1996
|Kayserispor-Beşiktaş
|1-1
|1996-1997
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-0
|1997-1998
|Beşiktaş-Şekerspor
|2-1
|1998-1999
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|4-1
|1999-2000
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1-0
|2000-2001
|Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor
|3-0
|2001-2002
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2002-2003
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-2
|2003-2004
|Samsunspor-Beşiktaş
|1-3
|2004-2005
|Malatyaspor-Beşiktaş
|1-1
|2005-2006
|Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş
|1-1
|2006-2007
|Manisaspor-Beşiktaş
|1-0
|2007-2008
|Beşiktaş-Konyaspor
|1-0
|2008-2009
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-3
|2009-2010
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2010-2011
|Bucaspor-Beşiktaş
|0-1
|2011-2012
|Eskişehirspor-Beşiktaş
|2-1
|2012-2013
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2013-2014
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-0
|2014-2015
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|0-1
|2015-2016
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|2-5
|2016-2017
|Beşiktaş-Alanyaspor
|4-1
|2017-2018
|Beşiktaş-Antalyaspor
| 2-0