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Beşiktaş, sezona iyi başlıyor! 60 sezonda...

Beşiktaş geride kalan 60 sezondaki ilk hafta maçlarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yeni sezonun ilk haftasında Akhisarspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, iç sahadaki 30 açılış maçında 26 galibiyet aldı, sadece bir kez yenildi. Beşiktaş, son 5 sezona üçer puanla başladı. Son 34 açılış maçı golsüz bitmeyen Beşiktaş, son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek.

Kaynak: AA
Beşiktaş, sezona iyi başlıyor! 60 sezonda...
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06 Ağustos 2018 12:59
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Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna Akhisarspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Son 17 sezonda 5. kez lige evinde  "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı. 

- Tek yenilgi 17 yıl önce  

Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 17 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.

İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.

Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı. 

- Son 5 sezonda kazandı 

Siyah-beyazlı ekip, son 5 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi. 

Geçen sezon Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki açılış maçında Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti. 

- Sadece 7 maçta gol atamadı 

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı. 

- 34 sezondur golsüz açılış yok 

1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 34 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 108 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü. 

- Sezonun ilk haftasındaki maçları 

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: 

    Sezon                     Maç Sonuç
1959 Altay-Beşiktaş   1-2
1959-1960 Beşiktaş-Vefa   4-1
1960-1961 Beşiktaş-Göztepe   3-1
1961-1962 Beşiktaş-Göztepe   1-0
1962-1963 Beşiktaş-Vefa   4-0
1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor   2-0
1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor   3-0
1965-1966 Beşiktaş-Feriköy   3-0
1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor   4-0
1967-1968 Beşiktaş-Vefa   1-0
1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor   1-0
1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor   3-1
1970-1971 Beşiktaş-Vefa   2-0
1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş   0-0
1972-1973 Boluspor-Beşiktaş   1-0
1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş   1-1
1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor   3-1
1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş   1-1
1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş   0-0
1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş   2-0
1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara)   1-0
1979-1980 Beşiktaş-Altay   1-1
1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş   1-1
1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor   4-1
1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş   1-1
1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş   0-0
1984-1985 Beşiktaş-Boluspor   2-0
1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş   0-1
1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş   2-2
1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor   3-0
1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş   1-2
1989-1990 Beşiktaş-Boluspor   3-0
1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş   0-1
1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği   1-1
1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka   1-1
1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)   3-0
1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş   1-3
1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş   1-1
1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş   2-0
1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor   2-1
1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü   4-1
1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş   1-0
2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor   3-0
2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor   1-2
2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş   2-2
2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş   1-3
2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş   1-1
2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş   1-1
2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş   1-0
2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor   1-0
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş   2-3
2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş   1-1
2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş   0-1
2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş   2-1
2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş   1-1
2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor   2-0
2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş   0-1
2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş    2-5
2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor   4-1
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor   2-0
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