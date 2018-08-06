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Galatasaray'ın Süper Lig'de rekor rakamı

Galatasaray, 60 sezon mücadele ettiği ligde 21 kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 1976 maçta 1118 galibiyet, 501 beraberlik, 357 yenilgi aldı, 3 bin 465 gol atıp kalesinde bin 717 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin en kötü derecesi 11'incilik. En farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında elde eden Galatasaray, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0'la Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın Süper Lig'de rekor rakamı
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06 Ağustos 2018 13:07
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 10 Ağustos Cuma günü yapacağı maçla lig tarihinde 61. sezonuna girecek.

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 21 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 1976 maçta 1118 galibiyet, 501 beraberlik, 357 yenilgi aldı, 3 bin 465 gol atıp kalesinde bin 717 gol gördü. 

- Galatasaray'ın "en"leri 

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

  O    G    B   M    A    Y    P
1976   1118   501   357   3465   1717   3391
En iyi derecesi: Şampiyon (21 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018

En kötü derecesi: 11. (1981-1982)

En iyi sezonu: 2005-2006

  O   G  B  M   A   Y   P
 34   26   5   3  82   34   83 
En kötü sezonu: 1979-1980

  O   G  B  M   A   Y   P
 30    8   13   9  28   26   29 
En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 sezonunda 30 maçta 3,  2017-2018'de 34 maçta 3

En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46) 

- Sezonlara göre performansı 

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

Sezon   Derecesi O G B M A Y P
1959      2. 16 8 6 2 19 11 22
1959-60      3. 38 24 10 4 74 23 58
1960-61      2. 38 27 6 5 75 19 60
1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57
1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67
1963-64      3. 34 16 10 8 49 27 42
1964-65      3. 30 14 11 5 51 31 39
1965-66      2. 30 17 8 5 53 20 42
1966-67      3. 32 12 17 3 53 33 41
1967-68      3. 32 13 10 9 44 36 36
1968-69 Şampiyon      30 19  8 3 49 14 46
1969-70      7. 30 10 10 10 27 21 30
1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42
1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42
1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47
1973-74      5. 30 13 9 8 29 16 35
1974-75      2.  30 16 6 8 36 24 38
1975-76      3. 30 12 13 5 36 23 37
1976-77      5. 30 10 13 7 36 26 33
1977-78      3. 30 13 12 5 38 26 38
1978-79      2. 30 17 7 6 47 17 41
1979-80      9. 30  8 13 9 28 26 29
1980-81      3. 30 13 8 9 28 25 34
1981-82    11.  32 10 12 10 26 26 32
1982-83      3. 34 17 19 7 50 33 44
1983-84      3. 34 17 10 7 54 29 44
1984-85      5. 34 11 14 9 34 28 36
1985-86      2. 36 20 16 0 57 20 56
1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54
1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90
1988-89      3. 36 20 9 7 76 31 69
1989-90      4. 34 19 6 9 59 26 63
1990-91      2. 30 19 7 4 63 31 64
1991-92      3.       30 19 3 8 54 35 60
1992-93 Şampiyon      30 20 6 4 74 21 66
1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70
1994-95      3. 34 21 6 7 76 38 69
1995-96      4. 34 21 5 8 67 38 68
1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82
1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75
1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78
1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79
2000-01      2. 34 23 4 7 77 35 73
2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78
2002-03      2. 34 24 5 5 61 27 77
2003-04      6. 34 15 9 10 56 47 54
2004-05      3. 34 24 4 6 64 25 76
2005-06 Şampiyon      34 26 5 3 82 34 83
2006-07      3. 34 15 11 8 58 37 56
2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79
2008-09      5.    34 18 7 9 57 39 61
2009-10      3. 34 19 7 8 61 35 64
2010-11      8. 34 14 4 16 41 46 46
2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86
2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71
2013-14       2. 34 18 11 5 59 32 65
2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77
2015-16       6. 34  13  12  69 49  51
 2016-17       4.   34  20   4 10  65  40  64 
 2017-18  Şampiyon 34  24  3  7  75 33  75 
Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır. 

 
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