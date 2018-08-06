- Galatasaray'ın "en"leri

O G B M A Y P 1976 1118 501 357 3465 1717 3391

O G B M A Y P 34 26 5 3 82 34 83

O G B M A Y P 30 8 13 9 28 26 29

- Sezonlara göre performansı

Sezon Derecesi O G B M A Y P 1959 2. 16 8 6 2 19 11 22 1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58 1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60 1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57 1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67 1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42 1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39 1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42 1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41 1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36 1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46 1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30 1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42 1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42 1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47 1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35 1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38 1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37 1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33 1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38 1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41 1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29 1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34 1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32 1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44 1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44 1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36 1985-86 2. 36 20 16 0 57 20 56 1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54 1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90 1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69 1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63 1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64 1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60 1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66 1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70 1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69 1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68 1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82 1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75 1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78 1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79 2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73 2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78 2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77 2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54 2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76 2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83 2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56 2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79 2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61 2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64 2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46 2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86 2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71 2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65 2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77 2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51 2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64 2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 10 Ağustos Cuma günü yapacağı maçla lig tarihinde 61. sezonuna girecek.Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 21 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 1976 maçta 1118 galibiyet, 501 beraberlik, 357 yenilgi aldı, 3 bin 465 gol atıp kalesinde bin 717 gol gördü.Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:En iyi derecesi: Şampiyon (21 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018En kötü derecesi: 11. (1981-1982)En iyi sezonu: 2005-2006En kötü sezonu: 1979-19801960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)1991-1992 sezonunda 30 maçta 3, 2017-2018'de 34 maçta 31985-1986 (30 maçta namağlup)2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)1962-1963 (42 maçta 105 gol)1981-1982 (32 maçta 26 gol)1972-1973 (30 maçta 12 gol)2015-2016 (34 maçta 49 gol)8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)1996-1997 (artı 60) (90-30)2010-2011 (eksi 5) (41-46)Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.