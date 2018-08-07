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Süper Lig'in en özel 13 maçı

Son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek 13 karşılaşmada 10 gol barajı aşıldı.

Kaynak: AA
Süper Lig'in en özel 13 maçı
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07 Ağustos 2018 13:27
Bu sezon 61 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Filelere giden toplam 12 gol, lig tarihinin şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı.

13 özel maç

Ligde geride kalan 60 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

Bu arada, Süper Lig'in son 12 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı da büyük oldu.

Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da birer maçlarında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.

Ligin en fazla gol atılan maçları

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 60 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

   Sezon                        Maç  Sonuç
1991-92  Fenerbahçe-Gaziantepspor    8 - 4
1983-84 Galatasaray-Adana Demirspor     9 - 2
1986-87 Malatyaspor-Rizespor    7 - 4
1997-98  Kayserispor-Trabzonspor     5 - 6
1967-68     Göztepe-Feriköy          9 - 1
1986-87    Eskişehirspor-Antalyaspor    7 - 3
1988-89 Galatasaray-Adana Demirspor    7 - 3
1989-90    Beşiktaş-Adana Demirspor  10 - 0
1994-95 Samsunspor-Petrolofisi     8 - 2
1994-95  Altay-Beşiktaş       2 - 8
1994-95   Zeytinburnuspor-Galatasaray     3 - 7
2002-03   Beşiktaş-Göztepe       7 - 3
2004-05  Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor    6 - 4
En gollü beraberlikler

Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

   Sezon                     Maç Sonuç
1967-68 Beşiktaş-Galatasaray     4 - 4
1982-83     Fenerbahçe-Galatasaray   4 - 4
1995-96  Samsunspor-İstanbulspor  4 - 4
2000-01 Adanaspor-Kocaelispor  4 - 4
2001-02  Gençlerbirliği-Diyarbakırspor   4 - 4
2001-02   Kocaelispor-MKE Ankaragücü   4 - 4
2006-07  Antalyaspor-Beşiktaş     4 - 4
  Kayserispor-Antalyaspor   4 - 4
2014-15 Trabzonspor-Gaziantepspor  4 - 4
 

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