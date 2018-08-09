Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray oldu

Spor Toto Süper Lig'in 10 Ağustos'ta başlayacak 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımda forma giyen futbolcuların toplam tahmini piyasa değeri 598 milyon avroyu bulurken, kadrosu en pahalı ekip Galatasaray oldu. En değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise Fenerbahçe'den Andre Ayew yer aldı.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son şampiyon Galatasaray 84,5 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.
Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 milyon avro kadro değeriyle Fenerbahçe ikinci sırada gösterildi. Geçen sezon öncesinde 119,6 milyon avro değeriyle en pahalı kadroya sahip olan Beşiktaş ise 70,1 milyon avroluk değeriyle üçüncü sıraya geriledi.
Ligin piyasa değeri en düşük gösterilen ekibi ise 10,68 milyon avro takım bedeliyle yeniden Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü oldu.
Takım sıralaması
Toplam 598 milyon avro kadro değeri gösterilen Süper Lig'in takım sıralaması şöyle oluştu:
En değerli oyuncu listesi
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 15 milyon avro bedelle Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Andre Ayew gösterildi.
Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Ayew'i 12 milyon avro değerle Fenerbahçeli Giuliano Victor de Paula, Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı izledi. Yusuf, Türk futbolcular içinde en değerli isim olarak ön plana çıktı.
Bu sezon ligde ter dökecek en değerli ilk 21 oyuncu sıralamasında Galatasaray'dan 8 futbolcu yer aldı. Bu listede Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 2, Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan ise birer futbolcu bulundu.
En değerli futbolcular
Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de sezonun piyasa değeri en yüksek oyuncuları şunlar:
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Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son şampiyon Galatasaray 84,5 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.
Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 milyon avro kadro değeriyle Fenerbahçe ikinci sırada gösterildi. Geçen sezon öncesinde 119,6 milyon avro değeriyle en pahalı kadroya sahip olan Beşiktaş ise 70,1 milyon avroluk değeriyle üçüncü sıraya geriledi.
Ligin piyasa değeri en düşük gösterilen ekibi ise 10,68 milyon avro takım bedeliyle yeniden Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü oldu.
Takım sıralaması
Toplam 598 milyon avro kadro değeri gösterilen Süper Lig'in takım sıralaması şöyle oluştu:
|Sıra
|Takım
|Değeri (milyon avro)
|1
|Galatasaray
|84,5
|2
|Fenerbahçe
|79
|3
|Beşiktaş
|70,1
|4
|Medipol Başakşehir
|53,3
|5
|Trabzonspor
|47,95
|6
|Bursaspor
|28,4
|7
|Atiker Konyaspor
|28,38
|8
|Alanyaspor
|26,7
|9
|Kayserispor
|22,85
|10
|Göztepe
|21,65
|11
|Yeni Malatyaspor
|20,45
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|13
|Demir Grup Sivasspor
|18,98
|14
|Kasımpaşa
|18,4
|15
|Akhisarspor
|18,08
|16
|Antalyaspor
|16,6
|17
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|12,08
|18
|MKE Ankaragücü
|10,68
En değerli oyuncu listesi
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 15 milyon avro bedelle Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Andre Ayew gösterildi.
Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Ayew'i 12 milyon avro değerle Fenerbahçeli Giuliano Victor de Paula, Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı izledi. Yusuf, Türk futbolcular içinde en değerli isim olarak ön plana çıktı.
Bu sezon ligde ter dökecek en değerli ilk 21 oyuncu sıralamasında Galatasaray'dan 8 futbolcu yer aldı. Bu listede Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 2, Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan ise birer futbolcu bulundu.
En değerli futbolcular
Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de sezonun piyasa değeri en yüksek oyuncuları şunlar:
|Sıra
|Futbolcu
|Takımı
|Değeri (milyon avro)
|1
|Andre Ayew
|Fenerbahçe
|15
|2
|Giuliano Victor de Paula
|Fenerbahçe
|12
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|12
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor
|12
|5
|Henry Onyekuru
|Galatasaray
|10
|Edin Visca
|Medipol Başakşehir
|10
|7
|Josef de Souza
|Fenerbahçe
|9
|8
|Garry Rodrigues
|Galatasaray
|8
|Abdülkadir Ömür
|Trabzonspor
|8
|Oğuzhan Özyakup
|Beşiktaş
|8
|Maicon Roque
|Galatasaray
|8
|12
|Sofiane Feghouli
|Galatasaray
|7,5
|Tolgay Arslan
|Beşiktaş
|7,5
|14
|Younes Belhanda
|Galatasaray
|7
|15
|Fernando Muslera
|Galatasaray
|6
|Ryan Babel
|Beşiktaş
|6
|17
|Fernando Reges
|Galatasaray
|5,75
|18
|Emre Akbaba
|Alanyaspor
|5,5
|19
|Gary Medel
|Beşiktaş
|5
|20
|Bafetimbi Gomis
|Galatasaray
|4,5
|Trezeguet
|Kasımpaşa
|4,5