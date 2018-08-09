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Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray oldu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosu en pahalı ekip Galatasaray oldu.

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray oldu
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09 Ağustos 2018 13:55
Spor Toto Süper Lig'in 10 Ağustos'ta başlayacak 2018-2019 sezonunda mücadele edecek 18 takımda forma giyen futbolcuların toplam tahmini piyasa değeri 598 milyon avroyu bulurken, kadrosu en pahalı ekip Galatasaray oldu. En değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise Fenerbahçe'den Andre Ayew yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son şampiyon Galatasaray 84,5 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 milyon avro kadro değeriyle Fenerbahçe ikinci sırada gösterildi. Geçen sezon öncesinde 119,6 milyon avro değeriyle en pahalı kadroya sahip olan Beşiktaş ise 70,1 milyon avroluk değeriyle üçüncü sıraya geriledi.

Ligin piyasa değeri en düşük gösterilen ekibi ise 10,68 milyon avro takım bedeliyle yeniden Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü oldu.

Takım sıralaması

Toplam 598 milyon avro kadro değeri gösterilen Süper Lig'in takım sıralaması şöyle oluştu:

 Sıra Takım  Değeri (milyon avro) 
 1  Galatasaray  84,5
 2  Fenerbahçe  79
 3  Beşiktaş  70,1
 4  Medipol Başakşehir  53,3
 5  Trabzonspor  47,95
 6  Bursaspor  28,4
 7  Atiker Konyaspor  28,38
 8  Alanyaspor  26,7
 9  Kayserispor  22,85
 10  Göztepe  21,65
 11  Yeni Malatyaspor  20,45
 12  Çaykur Rizespor  20
 13  Demir Grup Sivasspor  18,98
 14  Kasımpaşa  18,4
 15  Akhisarspor  18,08
 16  Antalyaspor  16,6
 17  Büyükşehir Belediye Erzurumspor  12,08
 18  MKE Ankaragücü  10,68
 

En değerli oyuncu listesi

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 15 milyon avro bedelle Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ganalı futbolcu Andre Ayew gösterildi.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Ayew'i 12 milyon avro değerle Fenerbahçeli Giuliano Victor de Paula, Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı izledi. Yusuf, Türk futbolcular içinde en değerli isim olarak ön plana çıktı.

Bu sezon ligde ter dökecek en değerli ilk 21 oyuncu sıralamasında Galatasaray'dan 8 futbolcu yer aldı. Bu listede Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 2, Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan ise birer futbolcu bulundu.

En değerli futbolcular

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de sezonun piyasa değeri en yüksek oyuncuları şunlar: 

 Sıra Futbolcu  Takımı  Değeri (milyon avro) 
 1  Andre Ayew  Fenerbahçe  15
 2  Giuliano Victor de Paula  Fenerbahçe  12
   Domagoj Vida  Beşiktaş  12
   Yusuf Yazıcı  Trabzonspor  12
 5  Henry Onyekuru  Galatasaray  10
   Edin Visca  Medipol Başakşehir  10
 7  Josef de Souza  Fenerbahçe  9
 8  Garry Rodrigues  Galatasaray  8
   Abdülkadir Ömür  Trabzonspor  8
   Oğuzhan Özyakup   Beşiktaş  8
   Maicon Roque  Galatasaray  8
 12  Sofiane Feghouli  Galatasaray  7,5
   Tolgay Arslan  Beşiktaş  7,5
 14  Younes Belhanda  Galatasaray  7
 15  Fernando Muslera  Galatasaray  6
   Ryan Babel  Beşiktaş  6
 17  Fernando Reges  Galatasaray  5,75
 18  Emre Akbaba  Alanyaspor  5,5
 19  Gary Medel  Beşiktaş  5
 20  Bafetimbi Gomis  Galatasaray  4,5
   Trezeguet  Kasımpaşa  4,5
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