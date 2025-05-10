Süper Lig'e yükselen ikinci takım Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.



Gençlerbirliği, bu galibiyetle birlikte Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Başkent temsilcisi, 2020/21'den sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 2 ve 9. dakikada Daniel Popa, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu, 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.



Gençlerbirliği, 68 puanla ligi ikinci sırada noktaladı. Yeni Malatyaspor ise eksi 21 puan ve eksi 139 averajla lige veda etti.



Süper Lig'e yükselenler

Kocaelispor

Gençlerbirliği



Play-Off Finalisti

Fatih Karagümrük



Play-Off Eşleşmeleri

İstanbulspor - Boluspor

Bandırmaspor - Erzurumspor







