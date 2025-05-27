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Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 37. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu 11 kulübü PFDK'ye sevk etti.

calendar 27 Mayıs 2025 23:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Ayrıca TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Oğulcan Ülgün'ün kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Teksüt Bandırmaspor'un ise Geosis Boluspor ile oynanan play-off 2. tur rövanş maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.


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