Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk etti.
Müsabakayı 10 kişi tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde ilk lig yenilgisini yaşadı
Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 6. Süper Lig maçında ilk kez yenildi.
Solskjaer, 20. haftadan sonra göreve geldiği Beşiktaş'ın başında 6. lig maçına çıktı. İstanbul'daki kariyerine Onvo Antalyaspor beraberliğiyle başlayan 52 yaşındaki teknik adam, sonrasında sırasıyla Net Global Sivasspor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor ve Bellona Kayserispor müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.
Bu skorla Beşiktaş'ın Solskjaer idaresinde 4 maçlık galibiyet ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşadı.
Lider Galatasaray yoluna yenilgisiz devam ediyor
Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 27. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Alanya'daki Gain Park Stadı'nda yapılan maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde 21 galibiyet, 5 beraberliği olan Galatasaray, 68 puana ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
Trabzonspor'un iç sahadaki galibiyet serisi bitti
Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık kazanma serisi sona erdi.
Bordo-mavili ekip, ligin 27. haftasında düşme hattından çıkmaya çalışan Hatay temsilcisini konuk etti. Müsabaka, Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Atakaş Hatayspor, ligde 406 gün sonra deplasman galibiyeti elde etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada etkili performans sergileyen Karadeniz temsilcisi ise 5 maçlık galibiyet serisinin sonlanmasına engel olamadı.
Gol krallığı yarışı kızıştı
Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi haricinde gol krallığı yarışı da dikkati çekiyor.
RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu oyuncuyu Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17 golle takip ediyor.
Gol krallığı yarışında ilk 5'te Trabzonsporlu Simon Baza ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 16'şar, Çaykur Rizesporlu Ali Sowe ise 14 golle sıralanıyor.
Sonuçlar
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftanın maçları ve oluşan sonuçlar şöyle:
Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: 1-0
Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: 3-1
Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-2
Net Global Sivasspor-Göztepe: 3-1
ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: 3-2
Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-2
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 28. hafta, 14 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.
Adana Demirspor'un bay geçeceği 28. haftanın maç programı şu şekilde:
14 Mart Cuma:
20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)
15 Mart Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)
16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)
20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk etti.
Müsabakayı 10 kişi tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde ilk lig yenilgisini yaşadı
Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 6. Süper Lig maçında ilk kez yenildi.
Solskjaer, 20. haftadan sonra göreve geldiği Beşiktaş'ın başında 6. lig maçına çıktı. İstanbul'daki kariyerine Onvo Antalyaspor beraberliğiyle başlayan 52 yaşındaki teknik adam, sonrasında sırasıyla Net Global Sivasspor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor ve Bellona Kayserispor müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.
Bu skorla Beşiktaş'ın Solskjaer idaresinde 4 maçlık galibiyet ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşadı.
Lider Galatasaray yoluna yenilgisiz devam ediyor
Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 27. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Alanya'daki Gain Park Stadı'nda yapılan maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde 21 galibiyet, 5 beraberliği olan Galatasaray, 68 puana ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
Trabzonspor'un iç sahadaki galibiyet serisi bitti
Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık kazanma serisi sona erdi.
Bordo-mavili ekip, ligin 27. haftasında düşme hattından çıkmaya çalışan Hatay temsilcisini konuk etti. Müsabaka, Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Atakaş Hatayspor, ligde 406 gün sonra deplasman galibiyeti elde etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada etkili performans sergileyen Karadeniz temsilcisi ise 5 maçlık galibiyet serisinin sonlanmasına engel olamadı.
Gol krallığı yarışı kızıştı
Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi haricinde gol krallığı yarışı da dikkati çekiyor.
RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu oyuncuyu Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17 golle takip ediyor.
Gol krallığı yarışında ilk 5'te Trabzonsporlu Simon Baza ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 16'şar, Çaykur Rizesporlu Ali Sowe ise 14 golle sıralanıyor.
Sonuçlar
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftanın maçları ve oluşan sonuçlar şöyle:
Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: 1-0
Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: 3-1
Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-2
Net Global Sivasspor-Göztepe: 3-1
ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: 3-2
Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-2
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|26
|21
|5
|0
|64
|27
|37
|68
|2.FENERBAHÇE
|25
|19
|4
|2
|63
|23
|40
|61
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|26
|15
|5
|6
|44
|30
|14
|50
|4.BEŞİKTAŞ
|25
|12
|8
|5
|39
|25
|14
|44
|5.İKAS EYÜPSPOR
|26
|12
|7
|7
|39
|28
|11
|43
|6.GÖZTEPE
|25
|10
|6
|9
|43
|33
|10
|36
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|25
|10
|6
|9
|41
|34
|7
|36
|8.GAZİANTEP FK
|25
|10
|5
|10
|35
|35
|0
|35
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|10
|3
|13
|34
|44
|-10
|33
|10.ONVO ANTALYASPOR
|26
|9
|6
|11
|30
|47
|-17
|33
|11.TRABZONSPOR
|25
|8
|8
|9
|40
|31
|9
|32
|12.KASIMPAŞA
|26
|7
|11
|8
|45
|51
|-6
|32
|13.CORENDON ALANYASPOR
|26
|8
|7
|11
|30
|38
|-8
|31
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|26
|7
|7
|12
|32
|40
|-8
|28
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|26
|7
|6
|13
|31
|42
|-11
|27
|16.SİPAY BODRUM FK
|26
|7
|6
|13
|18
|29
|-11
|27
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|25
|6
|9
|10
|27
|45
|-18
|27
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|25
|3
|7
|15
|26
|44
|-18
|16
|19.ADANA DEMİRSPOR
|26
|2
|4
|20
|25
|60
|-35
|-2
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 28. hafta, 14 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.
Adana Demirspor'un bay geçeceği 28. haftanın maç programı şu şekilde:
14 Mart Cuma:
20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)
15 Mart Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)
16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)
20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)