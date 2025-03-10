Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 26 21 5 0 64 27 37 68 2.FENERBAHÇE 25 19 4 2 63 23 40 61 3.REEDER SAMSUNSPOR 26 15 5 6 44 30 14 50 4.BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 39 25 14 44 5.İKAS EYÜPSPOR 26 12 7 7 39 28 11 43 6.GÖZTEPE 25 10 6 9 43 33 10 36 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 25 10 6 9 41 34 7 36 8.GAZİANTEP FK 25 10 5 10 35 35 0 35 9.ÇAYKUR RİZESPOR 26 10 3 13 34 44 -10 33 10.ONVO ANTALYASPOR 26 9 6 11 30 47 -17 33 11.TRABZONSPOR 25 8 8 9 40 31 9 32 12.KASIMPAŞA 26 7 11 8 45 51 -6 32 13.CORENDON ALANYASPOR 26 8 7 11 30 38 -8 31 14.TÜMOSAN KONYASPOR 26 7 7 12 32 40 -8 28 15.NET GLOBAL SİVASSPOR 26 7 6 13 31 42 -11 27 16.SİPAY BODRUM FK 26 7 6 13 18 29 -11 27 17.BELLONA KAYSERİSPOR 25 6 9 10 27 45 -18 27 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 25 3 7 15 26 44 -18 16 19.ADANA DEMİRSPOR 26 2 4 20 25 60 -35 -2

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta sona erdi.Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk etti.Müsabakayı 10 kişi tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 6. Süper Lig maçında ilk kez yenildi.Solskjaer, 20. haftadan sonra göreve geldiği Beşiktaş'ın başında 6. lig maçına çıktı. İstanbul'daki kariyerine Onvo Antalyaspor beraberliğiyle başlayan 52 yaşındaki teknik adam, sonrasında sırasıyla Net Global Sivasspor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor ve Bellona Kayserispor müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.Bu skorla Beşiktaş'ın Solskjaer idaresinde 4 maçlık galibiyet ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşadı.Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 27. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.Alanya'daki Gain Park Stadı'nda yapılan maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde 21 galibiyet, 5 beraberliği olan Galatasaray, 68 puana ulaştı.Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık kazanma serisi sona erdi.Bordo-mavili ekip, ligin 27. haftasında düşme hattından çıkmaya çalışan Hatay temsilcisini konuk etti. Müsabaka, Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Bu sonuçla Atakaş Hatayspor, ligde 406 gün sonra deplasman galibiyeti elde etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada etkili performans sergileyen Karadeniz temsilcisi ise 5 maçlık galibiyet serisinin sonlanmasına engel olamadı.Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi haricinde gol krallığı yarışı da dikkati çekiyor.RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu oyuncuyu Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17 golle takip ediyor.Gol krallığı yarışında ilk 5'te Trabzonsporlu Simon Baza ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 16'şar, Çaykur Rizesporlu Ali Sowe ise 14 golle sıralanıyor.Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftanın maçları ve oluşan sonuçlar şöyle:Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: 1-0Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: 3-1Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-2Net Global Sivasspor-Göztepe: 3-1ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: 3-2Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-2Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2Süper Lig'de tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.Süper Lig'de 28. hafta, 14 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.Adana Demirspor'un bay geçeceği 28. haftanın maç programı şu şekilde:20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)