Süper Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de haftanın hakemleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2023 10:17
Son güncelleme 28 Eylül 2023 11:31
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: Çağdan Altay

16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery