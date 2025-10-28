27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

calendar 27 Ekim 2025 23:16 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Çaykur Rizespor'u, Gaziantep FK ise Gaziantep Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

Karadeniz derbisi 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

Göztepe'yi yenen Galatasaray, 28 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0'lık skorla geçen Trabzonspor, 23 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.

Gaziantep FK deplasmanında farklı kazanan Fenerbahçe ise 22 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Beşiktaş, Samsunspor ve Gaziantep FK ise 17'şer puanla sıralandı.

Sezonun 10. haftasının sonuçları, puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: 2-2

Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: 2-0

Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 2-0

Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-4

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Samsunspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4

- Puan durumu


TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 10 9 1 0 25 5 20 28
2.TRABZONSPOR 10 7 2 1 17 7 10 23
3.FENERBAHÇE 10 6 4 0 18 6 12 22
4.BEŞİKTAŞ 10 5 2 3 16 12 4 17
5.SAMSUNSPOR 10 4 5 1 14 10 4 17
6.GAZİANTEP FK 10 5 2 3 15 18 -3 17
7.GÖZTEPE 10 4 4 2 12 6 6 16
8.TÜMOSAN KONYASPOR 10 4 2 4 17 15 2 14
9.CORENDON ALANYASPOR 10 3 4 3 11 11 0 13
10.KOCAELİSPOR 10 3 2 5 10 14 -4 11
11.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 10 2 4 4 11 9 2 10
12.ÇAYKUR RİZESPOR 10 2 4 4 11 14 -3 10
13.KASIMPAŞA 10 2 4 4 9 12 -3 10
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 10 3 1 6 11 20 -9 10
15.GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 10 15 -5 8
16.İKAS EYÜPSPOR 10 2 2 6 6 13 -7 8
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 10 0 6 4 8 22 -14 6
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 10 1 1 8 10 22 -12 4
- 11. hafta

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, iki büyük maça sahne olacak.

Lider Galatasaray, 1 Kasım Cumartesi günü en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek.

2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Program:

31 Ekim Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

  • KL
