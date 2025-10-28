Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 10 9 1 0 25 5 20 28 2.TRABZONSPOR 10 7 2 1 17 7 10 23 3.FENERBAHÇE 10 6 4 0 18 6 12 22 4.BEŞİKTAŞ 10 5 2 3 16 12 4 17 5.SAMSUNSPOR 10 4 5 1 14 10 4 17 6.GAZİANTEP FK 10 5 2 3 15 18 -3 17 7.GÖZTEPE 10 4 4 2 12 6 6 16 8.TÜMOSAN KONYASPOR 10 4 2 4 17 15 2 14 9.CORENDON ALANYASPOR 10 3 4 3 11 11 0 13 10.KOCAELİSPOR 10 3 2 5 10 14 -4 11 11.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 10 2 4 4 11 9 2 10 12.ÇAYKUR RİZESPOR 10 2 4 4 11 14 -3 10 13.KASIMPAŞA 10 2 4 4 9 12 -3 10 14.HESAP.COM ANTALYASPOR 10 3 1 6 11 20 -9 10 15.GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 10 15 -5 8 16.İKAS EYÜPSPOR 10 2 2 6 6 13 -7 8 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 10 0 6 4 8 22 -14 6 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 10 1 1 8 10 22 -12 4

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta 2 maçla sona erdi.Ligde haftanın kapanış gününde Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Çaykur Rizespor'u, Gaziantep FK ise Gaziantep Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.Karadeniz derbisi 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.Göztepe'yi yenen Galatasaray, 28 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.Sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0'lık skorla geçen Trabzonspor, 23 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.Gaziantep FK deplasmanında farklı kazanan Fenerbahçe ise 22 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı.Beşiktaş, Samsunspor ve Gaziantep FK ise 17'şer puanla sıralandı.Sezonun 10. haftasının sonuçları, puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: 2-2Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: 2-0Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 2-0Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-4Galatasaray-Göztepe: 3-1Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1Samsunspor-Çaykur Rizespor: 1-1Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, iki büyük maça sahne olacak.Lider Galatasaray, 1 Kasım Cumartesi günü en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek.2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak.Program:20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa RHG Enertürk Enerji)20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)