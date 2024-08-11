Stefano Denswil: "Burada oynamak zor"

Trabzonspor'da Stefano Denswil, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Stefano Denswil: 'Burada oynamak zor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2024 21:51
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 21:53
Trabzonspor'da Stefano Denswil, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Stefano Denswil yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Sezonun ilk maçına galibiyetle başlamak isterdik. Ana hedefimiz buydu ama tabii ki bir yandan da Sivasspor'a karşı burada oynamak kolay değil. Kontratak futbolu oynadılar. Geride beklediler. Başarılı oldukları anlar vardı. Bizim de golü bulacak pozisyonlarımız vardı. Bazen az fırsat da olsa atarsanız farklı oluyor. Perşembe günü bir maçımız daha var. O maça hazırlanacağız."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery