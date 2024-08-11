Stefano Denswil: 'Burada oynamak zor'

Trabzonspor'da Stefano Denswil, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Stefano Denswil yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Sezonun ilk maçına galibiyetle başlamak isterdik. Ana hedefimiz buydu ama tabii ki bir yandan da Sivasspor'a karşı burada oynamak kolay değil. Kontratak futbolu oynadılar. Geride beklediler. Başarılı oldukları anlar vardı. Bizim de golü bulacak pozisyonlarımız vardı. Bazen az fırsat da olsa atarsanız farklı oluyor. Perşembe günü bir maçımız daha var. O maça hazırlanacağız."
Stefano Denswil yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Sezonun ilk maçına galibiyetle başlamak isterdik. Ana hedefimiz buydu ama tabii ki bir yandan da Sivasspor'a karşı burada oynamak kolay değil. Kontratak futbolu oynadılar. Geride beklediler. Başarılı oldukları anlar vardı. Bizim de golü bulacak pozisyonlarımız vardı. Bazen az fırsat da olsa atarsanız farklı oluyor. Perşembe günü bir maçımız daha var. O maça hazırlanacağız."
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