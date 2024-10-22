UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sporting, deplasmanda Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.
28 Black Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Nuno Santos ve 53. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sporting, 7 puana yükseldi. 3 maçtır mağlup olan Sturm Graz'ın ise puanı bulunmuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sporting, Manchester City'yi ağırlayacak. Sturm Graz ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.
28 Black Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Nuno Santos ve 53. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sporting, 7 puana yükseldi. 3 maçtır mağlup olan Sturm Graz'ın ise puanı bulunmuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sporting, Manchester City'yi ağırlayacak. Sturm Graz ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.