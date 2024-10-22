Sporting, Sturm Graz'ı 2 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sporting, deplasmanda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting, Sturm Graz'ı 2 golle geçti!
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22 Ekim 2024 23:54
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sporting, deplasmanda Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.

28 Black Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. 

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Nuno Santos ve 53. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Sporting, 7 puana yükseldi. 3 maçtır mağlup olan Sturm Graz'ın ise puanı bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sporting, Manchester City'yi ağırlayacak. Sturm Graz ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.
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