Sporda Ege'de şampiyonlar geçidi

Takım sporlarından bireysel branşlara birçok dalga Egeliler şampiyonluk ve madalyalara ambargo koydu.



2024 yılının futbolda Ege için en önemli başarısı iki takımın birden Süper Lig'e yükselmesi oldu. 1'inci Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan İzmir'in köklü temsilcisi Göztepe, 2 senelik aradan sonra Süper Lig'e döndü. Bodrum Futbol Kulübü, 3'üncü Lig'den adım adım başladığı yürüyüşte tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunda Play-Off finalinde Sakaryaspor'u mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'deki ilk Muğla temsilcisi olarak tarihe geçti.



Takım sporlarında Arkas Spor, voleybolda bu sezon öncesi Avrupa'da Balkan Kupası'nı, Türkiye'de de Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Aras Kargo Spor Kulübü, filede Sultanlar Ligi'ne çıkarak İzmir'in 13 yılllık hasretine son verdi. Altekma da 2024'te 1 yıl aradan sonra Efeler Ligi'ne döndü. Bireysel spor dallarında en önemli madalyalar 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'ndan geldi. İzmir'de yetişen serbest güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'ndaki şampiyonluklarından sonra Paris Olimpiyatları'nda 68 kilogramda bronz madalya kazandı. Yasemin Adar'dan sonra Türkiye'ye olimpiyatlarda kadınlar güreşinde tarihinin ikinci madalyasını getiren Buse, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılında dünyanın en iyi kadın güreşçisi de seçilerek ülkemize gurur yaşattı.



Milli güreşçimiz Taha Akgül, spor kariyerini Paris'te bronz kazandırıp 125 kilogramda üçüncü olimpiyat madalyasını boynuna takarak noktaladı. İzmirli atlet Aysel Önder, Paris'te para atletizm 400 metre T20 kategorisinde önce yarı finalde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kırdı, ardından finalde ilk kez gümüş madalyayı boynuna taktı. Henüz 19 yaşında para atletizmde madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olma hedefine ulaşan Aysel, Özel Sporcular Federasyonu'na Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyayı getirdi. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan İzmirli cimnastikçiler Adem Asil ile Ferhat Arıcan, Paris Olimpiyatları'nı halka ile paralel barda beşinci tamamlayıp madalyayı ıskaladı. Daha önce U13'de dünya şampiyonu olan İzmirli rüzgar sörfçüsü Parla Kabasakal, geçen temmuz ayında Fransa'da U15'te Avrupa şampiyonu, U17'de üçüncü oldu.



Okyanus Yedilisi olarak isimlendirilen en zorlu 7 açık deniz kanalı yüzüşünü tamamlamaya çalışan ilk kadın sporcumuz olan İzmirli Bengisu Avcı, 2024'te Cook Boğazı ve Molokai etaplarını geride bıraktı. Dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşünden 5'ini tamamlamayı başaran Bengisu, aralıkta Hollanda'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. 2024 yılının sporda Ege'ye son büyük müjdesi de havuzdaki gururumuz Emre Sakçı'dan geldi. Kısa kulvarda halen erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun sahibi olan, 2019 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2023'te bronz madalya kazanan Emre Sakçı, aralıkta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.



