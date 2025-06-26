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Southgate'e "şövalyelik" unvanı!

EURO 2024 sonrası görevinden ayrılan Gareth Southgate, İngiltere'de şövalyelik unvanı alan dördüncü milli takım teknik direktörü oldu.

calendar 26 Haziran 2025 01:54
Southgate'e 'şövalyelik' unvanı!
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İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Gareth Southgate, İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından "şövalyelik" unvanına layık görüldü.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Southgate'e unvanını Prens William takdim etti. Törenin ardından basına konuşan 54 yaşındaki teknik adam, "Şövalyelik unvanını almak inanılmaz bir ayrıcalık. Düşündüğümden daha duygusal olduğumu söylemeliyim, ancak bugün ailem için harika bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ "SIR" TEKNİK DİREKTÖR


Southgate, bu unvanı alan dördüncü İngiltere Milli Takım teknik direktörü oldu. Daha önce Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey ve Sir Bobby Robson bu onura erişmişti.

EURO 2024 SONRASI VEDA ETMİŞTİ

Southgate, EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybedilmesinden iki gün sonra görevinden istifa etmişti. Deneyimli teknik adam, EURO 2020 finalinde de İtalya'ya kaybetmişti.


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