Southgate'e 'şövalyelik' unvanı!

DÖRDÜNCÜ "SIR" TEKNİK DİREKTÖR

EURO 2024 SONRASI VEDA ETMİŞTİ

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Gareth Southgate, İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından "şövalyelik" unvanına layık görüldü.Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Southgate'e unvanını Prens William takdim etti. Törenin ardından basına konuşan 54 yaşındaki teknik adam,ifadelerini kullandı.Southgate, bu unvanı alan dördüncü İngiltere Milli Takım teknik direktörü oldu. Daha önce Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey ve Sir Bobby Robson bu onura erişmişti.Southgate, EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybedilmesinden iki gün sonra görevinden istifa etmişti. Deneyimli teknik adam, EURO 2020 finalinde de İtalya'ya kaybetmişti.