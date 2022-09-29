Şota'dan ayrılık açıklaması

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, ligde oynayacakları Luton karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Liglere verilen arayı değerlendiren Gürcü teknik adam, "Ara vermek her zaman iyidir, özellikle bu işte size zaman verir. Ara bize analiz etmemiz, değerlendirmemiz ve çocukların biraz dinlenmesi için zaman veriyor" ifadelerini kullandı.



Swansea City mağlubiyetinin ardından takımın başkanı Acun Ilıcalı ile görüşmesi ve bu görüşmenin "ayrılık" olarak yorumlanmasını değerlendiren Şota, "Yaptığımız görüşme daha önce konuşmadığımız şeylerle ilgili değildi. Yapmadığım tek şey, takımın sorunlarını yazmaktı. Bu oyuncu sakatlandı, bu oyuncu uzun süredir oynamadı gibi. Acun Ilıcalı işleri nasıl değiştirebileceğimizi duymak istiyor ve ben de bunu arıyordum" ifadelerini kullandı.



Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada 11 puan kazanan Hull City, ardından düşüşe geçti ve üst üste 4 mağlubiyet aldı.





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