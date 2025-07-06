Beşiktaş yönetimi, teknik ekipte değişikliğe gitmek istiyor.
Bu kapsamda Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in yanına yerli bir çalıştırıcı getirmek istiyor.
Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş ve Türk futbolunnun önemli isimleri ve teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman, Şenol Fidan, Kubilay Erel ve Ali Eren gibi tecrübeli isimlerle temasta olduklarını ifade etti.
Altyapıdaki teknik direktörlerin hala görevlerinin başında olduğunu belirten Serdal Adalı, Beşiktaş A takım teknik ekibine Türk antrenör getirme konusundan hassas davrandıklarını belirtirken "Türkiye'de çok iyi teknik adamlar var. Beşiktaş'ta hem takım içinde hem de yönetimde köprü görevi yapmasını düşündüğümüz bir isimi getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Bu kapsamda Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in yanına yerli bir çalıştırıcı getirmek istiyor.
Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş ve Türk futbolunnun önemli isimleri ve teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman, Şenol Fidan, Kubilay Erel ve Ali Eren gibi tecrübeli isimlerle temasta olduklarını ifade etti.
Altyapıdaki teknik direktörlerin hala görevlerinin başında olduğunu belirten Serdal Adalı, Beşiktaş A takım teknik ekibine Türk antrenör getirme konusundan hassas davrandıklarını belirtirken "Türkiye'de çok iyi teknik adamlar var. Beşiktaş'ta hem takım içinde hem de yönetimde köprü görevi yapmasını düşündüğümüz bir isimi getirmeye çalışıyoruz" dedi.