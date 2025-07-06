06 Temmuz
KFUM-Bryne
15:30
06 Temmuz
Sandefjord-Rosenborg
15:30
06 Temmuz
Sarpsborg 08-FK Haugesund
15:30
06 Temmuz
Altach-SW Bregenz
11:30
06 Temmuz
AC Horsens-Silkeborg
13:00
06 Temmuz
Oldenburg-Hamburger SV
14:30
06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
16:00
06 Temmuz
AGF-OB
16:00
06 Temmuz
TSG Salach-FC Heidenheim
16:30
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
17:00
06 Temmuz
GW Firrel-St. Pauli
17:00
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
19:30
06 Temmuz
Austin FC-Los Angeles FC
0-0ERT
07 Temmuz
Seattle-Columbus Crew
00:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
06 Temmuz
FF Jaro-IFK Mariehamn
16:00
06 Temmuz
Haka-FC Inter Turku
18:30
06 Temmuz
Ferroviaria-Vila Nova
22:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Novorizontino
00:30
06 Temmuz
Halmstads BK-AIK
15:00
06 Temmuz
IFK Goeteborg-Sirius
15:00
06 Temmuz
Djurgaarden-Degerfors
17:30
06 Temmuz
Elfsborg-Haecken
17:30
06 Temmuz
Universidad Catolica-Colo Colo
22:00

Solskjaer'in yanına Türk çalıştırıcı aranıyor

Beşiktaş yönetimi, mevcut teknik direktör Solskjaer'in yanına yerli ve tecrübeli bir çalıştırıcıyı getirmek istiyor.

calendar 06 Temmuz 2025 11:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Solskjaer'in yanına Türk çalıştırıcı aranıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş yönetimi, teknik ekipte değişikliğe gitmek istiyor.

Bu kapsamda Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in yanına yerli bir çalıştırıcı getirmek istiyor.

Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş ve Türk futbolunnun önemli isimleri ve teknik direktörlerinden Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman, Şenol Fidan, Kubilay Erel ve Ali Eren gibi tecrübeli isimlerle temasta olduklarını ifade etti.


Altyapıdaki teknik direktörlerin hala görevlerinin başında olduğunu belirten Serdal Adalı, Beşiktaş A takım teknik ekibine Türk antrenör getirme konusundan hassas davrandıklarını belirtirken "Türkiye'de çok iyi teknik adamlar var. Beşiktaş'ta hem takım içinde hem de yönetimde köprü görevi yapmasını düşündüğümüz bir isimi getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.