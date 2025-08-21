21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
2-063'
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
1-1DA
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-190'
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-04'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Solskjaer: "Bunu yapmak zorundayız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesi konuştu.

calendar 21 Ağustos 2025 20:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, maç öncesi kadroda yer almayan Mert Günok ve Jonas Svensson ile ilgili, "İkisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur." dedi.

Solskjaer, "Taraftarlara inancı sonuçlar ve iyi performanslar göstererek verebiliriz. Eyüpspor'a karşı tutkulu ve fırsatlar yaratan bir takım vardı. Ona devam etmek, antrenmanlardaki performansı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum. Tutkulu olmak zorundayız. Başkanımız ve yönetimimiz, savaşacak takım yaratmak için uğraşıyor." diye konuştu.


Solskjaer, Orkun, Abraham ve Ndidi ile ilgili, "Bu üç oyuncu lider, gülümseyen, tutkulu, kaliteli oyuncular. Bu üç oyuncunun da çekirdek olduğunu varsayıp üzerlerine takım inşa ediyoruz." sözlerini sarf etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
