Smalling: "Başkasının kutlamasını görmek çok ağır"

Chris Smalling, UEFA Avrupa Ligi finalini kaybettikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Smalling: 'Başkasının kutlamasını görmek çok ağır'
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01 Haziran 2023 03:06
Roma'nın deneyimli savunmacısı Chris Smalling, kaybettikleri UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından konuştu.

İngiliz stoper maç sonu yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını belirterek, "Bu büyük bir hayal kırıklığı. Penaltılarda kazanmak bir piyango, biz kazanamadık. Çok istedik ama sahadan kalbimiz kırılarak ayrılıyoruz" diye konuştu.

Smalling rakiplerinin zafere ulaştığı anın gözlerinin önünden bir süre gitmeyeceğini söyleyerek, "Finale ulaşmak için çok mücadele ettiğimizden dolayı herkeste büyük hayal kırıklığı var. Başkalarının kutlama yaptığını görmek uzun süre hafızamızdan gitmeyecek. Gelecek sezon bir kez daha şansımızı denemekten başka şansımız yok" sözlerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncu penaltıların ardından Mourinho'nun sahada oyuncularla yaptığı konuşmayla ilgili ise, "Her zaman birlikte kazanıp birlikte kaybettiğimizi ve güçlü olmamız gerektiğini söyledi. Herkes gibi o da çok üzgün. Atlatmaya çalışacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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