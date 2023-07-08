Sloukas, Panathinaikos'a imza attı!

Olympiakos ile yollarını ayıran tecrübeli oyun kurucu Kostas Sloukas, bir diğer Yunan ekibi Panathinaikos'a imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sloukas, Panathinaikos'a imza attı!
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08 Temmuz 2023 16:00
Son güncelleme 08 Temmuz 2023 16:01
Ergin Ataman'ın Başantrenörlüğüne geçtiği Yunan temsilcisi Panathinaikos, flaş bir transfer imza attı.

Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos'tan ayrılan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sloukas'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sloukas geçtiğimiz yıl Euroleague'de Olympiakos formasıyla  9.2 sayı, 2.1 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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