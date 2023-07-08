Sloukas, Panathinaikos'a imza attı!

Ergin Ataman'ın Başantrenörlüğüne geçtiği Yunan temsilcisi Panathinaikos, flaş bir transfer imza attı.
Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos'tan ayrılan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sloukas'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Sloukas geçtiğimiz yıl Euroleague'de Olympiakos formasıyla 9.2 sayı, 2.1 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos'tan ayrılan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sloukas'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Sloukas geçtiğimiz yıl Euroleague'de Olympiakos formasıyla 9.2 sayı, 2.1 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynadı.