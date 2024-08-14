Sivasspor, Lyon'dan transfer istiyor: Paul Akouokou

Sivasspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken gündemine Fransız kulübü Lyon'un orta saha oyuncusu Paul Akouokou'yu aldı.



Yiğidolar, Fildişili orta saha oyuncusu için resmi görüşmelere başladı. Kırmızı-beyazlılar bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.



GÖRÜŞMELER HIZLANDIRILDI



Bu doğrultuda kulüp yetkilileri, Akouokou'nun yeteneklerinin ve deneyiminin takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor ve transferin olumlu sonuçlanması için görüşmeleri hızlandırmış durumda.



PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ



Paul Akouokou, Lyon'da geçirdiği süre zarfında gösterdiği performansla dikkat çekti. Orta saha oyunundaki yetenekleri ve oyun görüşü ile tanınan Akouokou'nun, Sivasspor'un oyun sistemine uyum sağlayacağı ve takıma dinamizm katacağı öngörülüyor. [Kaynak: Sivas Memleket]





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