Sivasspor'dan Hakan Arslan'a olay yanıt: 'Zeki, çevik, ahlaklı...'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor forması giyen Hakan Arslan, sosyal medya hesabından yayınladığı metin ile takımdan ayrıldığını duyurmuştu.



Arslan'ın açıklamasına istinaden Anadolu ekibi bir açıklama yayınladı.



İşte EMS Yapı Sivasspor'un açıklaması:



"Sivasspor'umuzda 11 sezon futbol hayatını sürdürmüş olan Hakan Arslan, bugün yaptığı açıklama ile kulübümüze veda etmiştir.



'SERVET ÇETİN GÖNDERMEK İSTEDİ'



Geçtiğimiz sezonun başında Teknik Direktör Servet Çetin'in takımda istemediği Hakan Arslan'a, Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulumuz arkasında durarak kulübümüzde kalması sağlanmıştır.



'AYRILMAK İSTEDİ'



15 Eylül 2023 tarihinde transfer komitemizi arayan Hakan Arslan, 'Bana çok büyük rakamla transfer teklifinde bulundular.' diyerek takımımızdan gitmek istediğini söylemiştir. Yönetim kurulumuz yaptığı değerlendirme neticesinde oyuncunun takımda kalması yönünde karar bildirmiştir.



Bir röportaj esnasında gazetecinin, "Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?" sorusuna Basın Sözcümüz Gökhan Karagöl, 'İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız' diyerek cevaplamıştır. Ancak farklı sosyal medya platformlarında, 'Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor' paylaşımları yapılmış bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir.



'ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI...'



Buna rağmen sosyal medyada çıkan asılsız haberleri referans göstererek talihsiz bir veda açıklaması yapan Hakan Arslan'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim' düsturunu hatırlatır bundan sonra ki futbol hayatında kendine başarılar dileriz."



HAKAN ARSLAN NE DEMİŞTİ?



Sivasspor'dan ayrıldığını açıklayan Hakan Arslan ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



"Si̇vassspor'da 1 kez Türki̇ye Kupası şampi̇yonluğu, 4 kez Avrupa Kupaları heyecanı, 1 kez Türki̇ye Kupası gol krallığı, 1 kez 1. Li̇g şampi̇yonluğu yaşarken, 365 maçla bu forma altında en fazla maça çıkan oyuncu olmayı başardım



'YÖNETİME KIRGINIM'



Burada geçi̇rdi̇ği̇m her anı gururla hatırlayacağım. Si̇vasspor beni̇m i̇çi̇n sadece futbol kari̇yeri̇ deği̇l, aynı zamanda ai̇di̇yet ve tutku meselesi̇ oldu. Sezon sonunda beni̇m hi̇çbi̇r şeki̇lde fi̇kri̇m alınmadan 'Hakan Arslan, sezonu sonu futbolu bırakarak tekni̇k heyete katılacak' açıklamasi yapıldı. Bu basi̇retsi̇z açıklamaları yapan ve beni̇m kadar Si̇vasspor'a hi̇zmeti̇ bulunmayan yöneti̇ci̇leri̇n beni̇m kari̇yeri̇m hakkında yapmış olduğu açıklamaları şaşkınlıkla taki̇p etti̇m.



Beni̇m bu şeki̇lde Si̇vasspor'dan ayrılmama sebep olan yöneti̇mi̇mi̇ze kırgın olduğumu i̇fade etmek i̇steri̇m."





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