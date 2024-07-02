Sivasspor'dan bir takviye daha

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan bir takviye daha
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02 Temmuz 2024 16:59
 Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı.

Kente gelen Bekir Turaç Böke, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Etimesgut Belediyespor altyapısında futbola başlayan Bekir, geçen sezon Denizlispor forması altında 28 maçta 15 kez gol sevinci yaşadı.

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