Sivasspor'da Keita Balde ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı.
Sivasspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildğini TFF'ye bildirdi.
Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildğini TFF'ye bildirdi.
Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.