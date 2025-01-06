Sivasspor'da Keita Balde ile yollar ayrıldı

Sivasspor, Keita Balde'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Keita Balde ile yollar ayrıldı
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06 Ocak 2025 17:02
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı.

Sivasspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildğini TFF'ye bildirdi.

Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.

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