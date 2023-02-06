Sivasspor acı haberi duyurdu!

Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşayan yakınlarını kaybeden yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yardımcı antrenörlerinden Ayhan Tenbeloğlu'nun Hatay'da yaşayan çok sayıda akrabasının Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Ayhan Tenbeloğlu'nun yakınlarının depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Ayhan Tenbeloğlu olmak üzere, aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere ise yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



"AİLESİNDEN 15 KİŞİ VEFAT ETTİ"



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok üzücü bir olay. Biz Sivas'tayız ama biz de bayağı sarsıldık. Yapacak bir şey yok. Sabah kalkar kalkmaz şu an Hatayspor'da görev yapan eski yardımcım Cengiz Hoca'yı arayıp oradaki durumları öğrendim. Yardımcım Ayhan Hoca'nın ailesinden 15 kişi vefat etti." dedi.





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