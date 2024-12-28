Sivasspor'a Cezayirli golcü: Belkheir

Sivasspor, Belçika'da La Louviere'de kiralık oynayan Mouhamed Belkheir'i radarına aldı. 25 yaşındaki santrfor, 18 maçta 10 gol attı.

, Fotoğraf; Imago
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Sivasspor'a Cezayirli golcü: Belkheir
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28 Aralık 2024 12:50
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Sivasspor, forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

Rey Manaj'ın formsuzluğu, Koita'nın beklenen katkıyı sağlayamaması nedeniyle takviye arayışındaki kırmızı- beyazlılar, rotasını Belçika'ya çevirdi.

İtalyan basını, Yiğidolar'ın bonservisi Hollanda ekibi Fortuna Sittard'daki Belçika 2. Lig temsilcisi La Louviere'de kiralık olarak forma giyen Mouhamed Belkheir'le ilgilendiğini öne sürdü.

BELKHEIR'İN PERFORMANSI

La Louviere'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki santrfor, takımıyla çıktığı son 7 maçta 7 gol atmayı başardı. Başarılı forvet, bu sezon 18 karşılaşmada 10 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Sivas yönetiminin, Belkheir için tüm şartlarını zorladığı öğrenildi. 

 

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