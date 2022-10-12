Sırbistan, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalde

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, ABD'yi 3-1 geçerek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sırbistan, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalde
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12 Ekim 2022 23:30
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 mağlup eden Sırbistan, finale çıktı.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ilk yarı final mücadelesinde Sırbistan ile ABD karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-21, 25-20, 17-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen son şampiyon Sırbistan, final biletini aldı.

Perşembe oynanacak ikinci yarı final maçında İtalya ile Brezilya, TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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