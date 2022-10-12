Sırbistan, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalde

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 mağlup eden Sırbistan, finale çıktı.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ilk yarı final mücadelesinde Sırbistan ile ABD karşı karşıya geldi.
Rakibini 25-21, 25-20, 17-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen son şampiyon Sırbistan, final biletini aldı.
Perşembe oynanacak ikinci yarı final maçında İtalya ile Brezilya, TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ilk yarı final mücadelesinde Sırbistan ile ABD karşı karşıya geldi.
Rakibini 25-21, 25-20, 17-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen son şampiyon Sırbistan, final biletini aldı.
Perşembe oynanacak ikinci yarı final maçında İtalya ile Brezilya, TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.
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